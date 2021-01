Sledujte start rakety Falcon 9 se satelitem Türksat 5A

V pátek brzy ráno našeho času by měla vyrazit do vesmíru raketa Falcon 9 s tureckým komunikačním satelitem Türksat 5A, který vyrobila společnost Airbus Defense and Space.

Türksat 5A bude fungovat na geostacionární oběžné dráze (GEO) a poskytovat telekomunikační služby i televizní vysílání Turecku, Evropě, Střednímu východu a částem Asie a Afriky.



Foto: Airbus Defense and Space

5A je založen na satelitním „busu“ (sběrnici) Eurostar-3000EOR, který disponuje dvěma výsuvnými křídly se solárními panely. Podle dostupných informací půjde o nejvýkonnější satelit ve flotile Türksat.

Start je předběžně naplánován na 2:28 hodin. V případě zájmu ho prostřednictvím Mall TV můžete sledovat živě a s českým komentářem Dušana Majera:

Titulní ilustrační foto: Official SpaceX Photos, CC BY-NC 2.0