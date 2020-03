Slibný svět: Superzemě K2-18b by mohla být obyvatelnou planetou

Z našeho pohledu je exoplaneta K2-18b dost exotický svět. Obíhá kolem červeného trpaslíka, ve vzdálenosti asi 124 světelných let od Sluneční soustavy, který se nachází v souhvězdí Lva. Jde o superzemi, jejíž hmotnost odpovídá asi 8,6 Zemím, zatímco její velikost je asi 2,3 Země. Jeden rok tam trvá pouhých 33 dní a atmosféra této planety je bohatá na vodík.

Přesto, jak ukazuje nový výzkum Nikku Madhusudhana z britské University of Cambridge a jeho kolegů, pod vodíkovou atmosférou by tahle planeta mohla být obyvatelná. Jde o to, že se K2-18b pohybuje v obyvatelné zóně, takže by tam teoreticky mohla být kapalná voda a možná i něco ještě zajímavějšího.

Důležité jsou informace o nitru a atmosféře

Právě tahle exoplaneta vzbudila velkou pozornost médií na podzim 2019, když dva různé výzkumné týmy oznámily detekci vodní páry v její vodíkové atmosféře. Jak ale podotýká Madhusudhan, vodní pára je ve skutečnosti v atmosférách planet docela běžná.

I když jde ale o planetu v obyvatelné zóně a je tam detekována vodní pára, tak to ještě rozhodně automaticky neznamená, že jde o planetu obyvatelnou pro život našeho typu. Abychom si to mohli ověřit, tak je podle Madhusudhana důležité zjistit další údaje o nitru planety a také o atmosféře. Klíčové je především to, zda může na povrchu planety skutečně existovat kapalná voda.

Odborníci si vzhledem k velikosti planety je K2-18b jde spíše o menší verzi Neptunu, nežli o větší variantu Země. Problém je v tom, že ani s jedním z těchto typů planet nemáme bližší zkušenost.

Minineptuny by snad měly mít mocnou vrstvu vodíkové atmosféry, která obklopuje vrstvu stlačené vody, a ta zase obaluje pevné jádro planety. Pokud by vodíková atmosféra byla příliš rozsáhlá či hustá, tak by teplota a tlak při povrchu vrstvy vody byly příliš vysoké na to, aby tam mohl fungovat život našeho typu.

Madhusudhanův tým ale zjistil, že navzdory nemalé velikosti je u planety K2-18b slušná šance, že její vodíková atmosféra není příliš mohutná, a že u povrchu její vrstvy vody jsou právě ty správné podmínky pro život našeho typu.

Badatelé k tomu využili dostupná pozorování atmosféry K2-18b i další údaje, s nimiž nakrmili počítačové modely. Vše nasvědčuje tomu, že budeme moct rozšířit spektrum potenciálně obyvatelných planet i o tyto zvláštní světy, které Zemi právě dvakrát nepřipomínají.

Titulní foto: ESA/Hubble, M. Kornmesser, CC BY 4.0