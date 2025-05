Slováci budou mít nový superpočítač Perun. A teď to nejhorší. Mohli by nás pokořit v prestižním žebříčku TOP500

Slovensko se konečně dočká pozice v prestižním žebříčku nejrychlejších superpočítačů světa TOP500, inženýři z Evidenu (skupina Atos) už totiž ve francouzském Angers montují vysněnou mašinu Perun.

A není to žádné ořezávátko, papírově se totiž bude moci pochlubit výkonem až 14,5 PFlop/s (14,5 biliard výpočtů s reálnými čísly za sekundu). Jen pro srovnání, český klastr Karolina složený ze 720 serverů disponuje teoretickým konstrukčním výkonem 15,7 PFlop/s.

Perun je typ superpočítače BullSequana XH3000 a Eviden jej Slovákům dodá v kontejnerové a modulární podobě. Není pro něj tedy třeba stavět novou budovu. Kontejnery se složí až na místě a napojí na infrastrukturu.

Slováci si polepší 18×

Bratislava si polepší o celou generaci, dosavadním etalonem tamního Výpočtového strediska Slovenskej akadémie vied je totiž Devana (Lenovo ThinkSystem SD630 v2 + SR670 v2).



Současná slovenská chlouba Devana

Ne snad, že by to bylo vysloveně ořezávátko leda tak na Minecraft, s jejími 800 TFlop/s (800 bilionů výpočtů za sekundu) už dnes ale do světa díru opravdu neuděláte. Perun bude až 18× výkonnější.

Díky tomu budou moci slovenští vědci počítat hromadu náročných projektů naráz. Právě tak se dnes totiž clustery složené z tisíců a tisíců procesorů zpravidla používají.

U superpočítače jde hlavně o paralelismus

Málokdo potřebuje výkon 14,5 PFlop/s pro jednu dílčí úlohu. Ostatně, většinu algoritmů ani nelze takto dokonale paralelizovat – rozdělit na dílčí procesorová jádra. Z toho důvodu by třeba takový Word nebyl na superpočítači v principu o nic moc rychlejší než na vašem domácím laptopu.

Kouzlo spočívá v tom, že takových Wordů může vedle sebe běžet ohromné množství. Pokud tedy dokážeme podobný cluster co nejefektivněji zatížit, začíná být relativně ekonomický i jeho samotný provoz. Běžný superpočítač proto v jeden okamžik počítá hromadu různých a navzájem nesouvisejících projektů od celé plejády klientů, kteří si kupují čas.

Slováci nás mohou pokořit v TOP500

A jen tak mimochodem, pokud se Perun zapíše do žebříčku TOP500 jako jedno těleso, Slovensko by nás mohlo pokořit! Česko má v posledním vydání z loňského listopadu tři želízka:

C24: Škoda Auto, změřený výkon 8,4 PFlop/s (138. pozice) Karolina-GPU: IT4Innovations, změřený výkon 6,75 PFlop/s (165. pozice) Karolina-CPU: IT4Innovations, změřený výkon 2,84 PFlop/s (378. pozice)

Všimněte si, že hybridní Karolina vystupuje v TOP500 ve dvou oddělených záznamech pro GPU klastr a CPU klastr – nikoliv jako jeden stroj. Jejich dílčí změřený výkon (vždy menší než teoretický – konstrukční) je proto jen zlomkem celku.

Pokud by byl Perun v TOP500 jednotka, pravděpodobně by se mohl pochlubit lepšími čísly a Karolínu by překonal stejně jako mašina od Škodovky.