Slovenské létající auto AirCar uspělo v testech a získalo osvědčení o letové způsobilosti

Firma Klein Vision, která již několik let vyvíjí létající automobil AirCar, se na svém YouTube kanále pochlubila získáním osvědčení o letové způsobilosti. Slovenský Dopravný úrad tak oficiálně certifikoval tento nesporně zajímavý stroj.

Náročné letové zkoušky zahrnovaly celou škálu letových a výkonnostních manévrů a prokázaly velmi dobrou statickou a dynamickou stabilitu v režimu letadla. AirCar absolvoval více než 70 hodin zkušebních letů, včetně přeletů a 200 vzletů a přistání.

Létající auto AirCar

Stroj s registrací OM-KLZ může fungovat jako letadlo i osobní auto. Po přistání lze jeho křídla složit podél konstrukce a pokračovat v jízdě po běžných silničních komunikacích. Proměna letadla na automobil a zpět se provádí stiskem tlačítka a celá transformace trvá zhruba dvě minuty.

AirCar se skládá z několika funkčních celků. Jeho aerodynamický trup poskytuje dostatek prostoru pro dva cestující a zároveň přispívá k lepším vztlakovým vlastnostem během letu. Mezi pokročilé technologie patří například zatahovací křídla, skládací ocasní plochy a systém nouzových padáků.

Skládací ocasní plochy přispívají k lepší podélné stabilitě a vzletovým vlastnostem, stejně jako u běžných letadel. V režimu automobilu zatažené ocasní plochy vedou ke kompaktnějším rozměrům.

Pohon stroje obstarává motor BMW s výkonem 140 koní, přičemž vzletová rychlost je 115 km/h. V režimu letadla může AirCar letět rychlostí až 180 km/h, zatímco jako auto dokáže jet maximální rychlostí 160 km/h.

Budoucnost létajícího automobilu

Slovenský prototyp je z konstrukčního hlediska patrně nejblíže představě o tom, jak by mělo vypadat a fungovat létající auto. Většina současných prototypů má přeci jen blíže k letadlům nebo strojům s kolmým startem a přistáním (VTOL).

AirCar má nesporně dynamický a atraktivní design a je vyroben převážně z kompozitních materiálů. V režimu automobilu získává přítlak pomocí spoileru a náklonu výškovky, zatímco v módu letadla se na potřebném vztlaku podílí celý povrch. Koncepce karoserie počítá s budoucím vývojem pro prostornější varianty – k dispozici mají být tří a čtyřmístné, dvoumotorové a obojživelné verze.

Koncem června loňského roku absolvoval AirCar úspěšný let mezi Nitrou a Bratislavou. Pilotoval ho vynálezce, zakladatel a šéf firmy Klein Vision Štefan Klein. Po 35 minutách letu bez problémů přistál na letišti v Bratislavě, kde složil křídla a další prvky nezbytné pro let a po silnici pokračoval do centra města.

Klein byl již tehdy přesvědčen, že předsériový model získá od evropských leteckých regulátorů certifikaci CS-23 pro běžné, užitkové, akrobatické a příměstské letouny a povolení k provozu na pozemních komunikacích pro vozidla kategorie M1 (tj. vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla).