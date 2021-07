Slovenský létající automobil AirCar úspěšně doletěl z Nitry do Bratislavy

Prototyp slovenského létajícího automobilu AirCar úspěšně dokončil svůj první meziměstský let. Vůz, pilotovaný šéfem společnosti Klein Vision Štefanem Kleinem, odstartoval z Nitry a po 35 minutách letu bez problémů přistál na letišti v Bratislavě. Zde složil křídla a další prvky nezbytné pro let a po silnici pokračoval do centra města.

Hned v úvodu je nutné konstatovat, že AirCar je z konstrukčního hlediska patrně nejblíže představě o tom, jak by mělo vypadat a fungovat létající auto. Většina současných prototypů má přeci jen blíže k letadlům nebo strojům s kolmým startem a přistáním (VTOL).

Létající automobil AirCar

Slovenská firma pracuje na svém hybridním létajícím stroji již více než dvacet let. Během nich se uskutečnilo například 142 úspěšných startů a přistání a bylo nalétáno více než čtyřicet hodin zkušebních letů. Klein je přesvědčen, že třetí prototyp je připraven překonat fázi konceptu.

Při zatím posledním letu dosáhl dvoumístný AirCar cestovní rychlosti 170 km/h, což je jen o něco méně než maximálních 190 km/h. Klein uvádí, že v rámci testování manévrovatelnosti letěl ve výšce 8200 stop (asi 2,5 kilometru) a zvládl i strmé zatáčky. Na rozdíl od strojů s kolmým startem a přistáním potřebuje AirCar přistávací dráhu.

Současný prototyp je vybaven benzínovým motorem BMW o výkonu 160 koní s pevnou vrtulí a balistickým záchranným padákem. Jednoduchým stiskem tlačítka vozidlo během pouhých 135 sekund stáhne, nebo rozloží křídla a ocasní plochy, což mu umožní vyrazit na silnici nebo vznést se do oblak.

Velké plány do budoucna

Klein je přesvědčen, že předsériový model o výkonu 300 koní získá od evropských leteckých regulátorů certifikaci CS-23 pro běžné, užitkové, akrobatické a příměstské letouny a povolení k provozu na pozemních komunikacích pro vozidla kategorie M1 (tj. vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla).

Očekává se, že příští verze AirCaru bude mít maximální cestovní rychlost 300 km/h a bude schopná na jednu nádrž paliva urazit až 1000 kilometrů. Lze počítat s tím, že v případě rozjezdu sériové výroby budou budoucí majitelé AirCaru muset mít jak pilotní, tak řidičský průkaz, aby mohli plně využívat jeho výhod.

Vynálezce v tiskové zprávě uvádí, že AirCar „Otevírá novou kategorii dopravy a vrací svobodu, která byla původně přisuzována automobilům, zpět do rukou jednotlivce.“ Patrně ještě nějakou dobu potrvá, než uvidíme Kleinovo létající auto na silnicích a na nebi, ale jistě se shodneme na tom, že je to skvěle vypadající stroj a pozoruhodný úspěch.