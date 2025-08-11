Slovenský obrněnec vytvoří na bojišti radarovou protidronovou bublinu. Už má za sebou i testy na Ukrajině

Slovenská společnost DefTech nedávno zveřejnila nový snímek obrněného protidronového vozidla Wolf 25 AD. Je to jejich odpověď na stále větší hrozbu zvláště malých a levných dronů, které rozsévají zkázu na bojištích. Není to přitom jenom nějaký model pro výstavy. V současné době prochází bojovým křtem na Ukrajině, kde testuje konstrukci, výzbroj i taktiku.
Vozidlo je vyzbrojeno slovinskou dálkově ovládanou bojovou stanicí Valhalla Turrets s automatickým kanonem Oerlikon KBA ráže 25 mm. Dosahuje rychlosti palby až 650 ran za minutu a může používat různé typy munice; včetně vysoce explozivní s roznětkou na blízkost cíle (PX-HE), vysoce explozivní zápalné (HEI-T), vysoce explozivní proti lehkému pancéřování (SAPHE), protipancéřové (FAPDS-T) a vysoce pohyblivé cíle (APFSDS).
Sleduje 150 vzdušných cílů současně
Wold 25 AD má dále k dispozici elektrooptický systém Lotus Lite, který kombinuje optickou kameru s termálním zobrazováním. Cíle detekuje primárně radarem AESA AMMR s rozsahem 360 stupňů, který může sledovat až 150 vzdušných objektů současně. Stejné radary mají k dispozici například systémy Skynex a Skyranger německého Rheinmetallu. Pokud jde o elektronický boj, vozidlo používá pokročilé technologie ECCM (electronic counter-countermeasures).
S takto vybaveným vozidlem je možné detekovat rozmanité typy cílů, včetně stíhacích letounů ve vzdálenosti 20 km, helikoptér do 12 km, raket 10 km, sebevražedné munice typu Lancet 8 až 10 km a FPV plus komerčních dronů 5 km. Wolf 25 AD může bránit třeba nějaké pevně fixované stanoviště nebo naopak postupující kolony tanků či obrněných vozidel. Podle dostupných informací je Ukrajina s výkonem těchto obrněnců na bojišti spokojená.