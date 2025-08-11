Živě Premium

Slovenský obrněnec vytvoří na bojišti radarovou protidronovou bublinu. Už má za sebou i testy na Ukrajině

Stanislav Mihulka
11. srpna 2025
Slovenská společnost DefTech nedávno zveřejnila nový snímek obrněného protidronového vozidla Wolf 25 AD. Je to jejich odpověď na stále větší hrozbu zvláště  malých a levných dronů, které rozsévají zkázu na bojištích. Není to přitom jenom nějaký model pro výstavy. V současné době prochází bojovým křtem na Ukrajině, kde testuje konstrukci, výzbroj i taktiku.

Vozidlo je vyzbrojeno slovinskou dálkově ovládanou bojovou stanicí Valhalla Turrets s automatickým kanonem Oerlikon KBA ráže 25 mm. Dosahuje rychlosti palby až 650 ran za minutu a může používat různé typy munice; včetně vysoce explozivní s roznětkou na blízkost cíle (PX-HE), vysoce explozivní zápalné (HEI-T), vysoce explozivní proti lehkému pancéřování (SAPHE), protipancéřové (FAPDS-T) a vysoce pohyblivé cíle (APFSDS).

Sleduje 150 vzdušných cílů současně

Wold 25 AD má dále k dispozici elektrooptický systém Lotus Lite, který kombinuje optickou kameru s termálním zobrazováním. Cíle detekuje primárně radarem AESA AMMR s rozsahem 360 stupňů, který může sledovat až 150 vzdušných objektů současně. Stejné radary mají k dispozici například systémy Skynex a Skyranger německého Rheinmetallu. Pokud jde o elektronický boj, vozidlo používá pokročilé technologie ECCM (electronic counter-countermeasures).

S takto vybaveným vozidlem je možné detekovat rozmanité typy cílů, včetně stíhacích letounů ve vzdálenosti 20 km, helikoptér do 12 km, raket 10 km, sebevražedné munice typu Lancet 8 až 10 km a FPV plus komerčních dronů 5 km. Wolf 25 AD může bránit třeba nějaké pevně fixované stanoviště nebo naopak postupující kolony tanků či obrněných vozidel. Podle dostupných informací je Ukrajina s výkonem těchto obrněnců na bojišti spokojená.

