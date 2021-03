NASA se ve čtvrtek večer pokusí znovu nastartovat centrální stupeň SLS

NASA potřebuje udělat „malý velký“ krok pro návrat na Měsíc. Ve Stennisově vesmírném středisku se už bezmála 15 měsíců testuje centrální stupeň rakety SLS před prvním letem. Sedm testů s názvem Green Run proběhlo více méně hladce. Poslední test ale dává NASA zabrat.

Zážeh všech motorů RS-25 skončil v polovině ledna po pouhé minutě. Ve čtvrtek proběhne opakování testu. Okno pro zážeh začíná ve 20:00. Přímý přenos chystá Mall TV s českým komentářem nebo v originále NASA TV. Je potřeba počítat s možnými odklady zážehu.

Stačí 4 minuty

Při testu se zažehnou všechny čtyři motory RS-25, které SLS převzala z amerického raketoplánu. První test provázelo několik problémů, které by ale při skutečném startu potíže nedělaly – u některých by před zážehem došlo k zastavení odpočtu, u jiných by raketa pokračovala dál v letu.

Při prvním testu se motory zastavily po jedné minutě kvůli problému na hydraulickém systému motoru 2, který se během startu stará o naklápění motoru a tedy řízení vektoru tahu.

Druhý pokus se měl uskutečnit v únoru, ale objevil se problém s ventilem kapalného kyslíku, a tak došlo odkladu.

Motory by měly v ideálním případě pracovat 8 minut, což simuluje jejích práci při skutečném startu. NASA ale bude stačit, pokud budou pracovat poloviční dobu. V případě více méně hladkého průběhu by to mělo stačit pro splnění požadavků testu.

Další části rakety se připravují

Pokud zážeh ve čtvrtek večer nebo v nejbližších dnech (v případě odkladu) proběhne bez větších problémů, bude zhruba o měsíc později centrální stupeň jeřábem vyzvednut z testovacího zařízení a přemístěn na loď Pegasus, která ho dopraví do Kennedyho vesmírného střediska.

Tam už zdárně pokračuje příprava lodě Orion a také přídavných boosterů na tuhé pohonné hmoty. Dva boostery se skládají z celkem deseti segmentů, které byly v hale VAB od ledna do března postupně složeny. Boostery už tak jsou připraveny pro připojení k centrálnímu stupni.

NASA stále lehce opatrně zmiňuje letošní rok jako možný termín startu, ale reálně se očekává, že se SLS od Země odlepí poprvé na začátku roku 2022. Cílem bude test rakety a vynesení lodě Orion na dráhu okolo Měsíce v rámci mise Artemis 1.

Ve výrobě je už i hardware pro mise Artemis 2 a 3, které mají dopravit člověka na oběžnou dráhu, respektive povrch Měsíce.