Spoutaná síla v akci. NASA v sobotu večer poprvé nastartuje centrální stupeň rakety SLS

V sobotu ve 23:00 našeho času proběhne test motorů centrálního stupně rakety SLS. Ve 23:00 se otevírá dvouhodinové okno. Čas samotného zážehu motorů proto může být posunut.

Centrální stupeň bude použit pro misi Artemis 1, při které bude kosmická loď Orion na konci letošního roku dopravena na oběžnou dráhu Měsíce.

Průběh testu můžete sledovat níže s českým komentářem. Přenos začne krátce před 23. hodinou. Vývoj programu Artemis můžete společně s námi sledovat také na Twitteru a v diskusní skupině na Facebooku.

Pokud půjde vše dobře, budou motory pracovat 8 minut a 5 sekund. Vůbec poprvé v historii nastartuje NASA čtyři motory RS-25 současně. Nejedná se ale o nové motory. Dříve je používal americký raketoplán, který si vystačil se třemi.

Součást dlouhodobých testů

Centrální stupeň rakety je už pár měsíců ve Stennis Space Bay v Mississippi, kde absolvoval sérii sedmi testů s názvem Green Run. Zkoušel se vektor tahu, hydraulické systémy i test odpočítávání. V prosinci proběhl tzv. test „mokrých šatů“. Při něm bylo do rakety napuštěno palivo a okysličovadlo.

Test neproběhl zcela bez komplikací. Při prvním pokusu 7. prosince byl problém s teplotou kapalného kyslíku. Požadovaná teplota je -179 stupňů Celsia, ale při plnění byla teplota asi o 4 stupně nižší.

Při druhém pokusu 20. prosince se podařilo nádrže s kapalným vodíkem a kyslíkem naplnit, ale následný desetiminutový test odpočítávání skončil dříve, než měl. Později se ukázalo, že šlo (opět) o problém na pozemním systému a NASA se rozhodla test potřetí neopakovat.

RS-25 v akci

Raketa SLS používá u centrálního stupně čtyři motory RS-25. Pro první čtyři mise se využijí repasované motory z programu raketoplánu. Motory byly sice vylepšeny, ale přesto se jedná o komponenty, které už mají na kontě několik startů.

Jeden z motorů pro Artemis 1 má na kontě dokonce 14 startů. Dva ze čtyř motorů se zúčastnily posledního letu raketoplánu v roce 2011, jeden letěl v roce 2002 k Hubblovu dalekohledu. Motor s označením „2045“ dokonce letěl při misi STS-95 v roce 1998. Na palubě raketoplánu Discovery byl tehdy i slavný „navrátilec“ – první Američan ve vesmíru John Glenn.

Centrální stupeň SLS Délka: 65 metrů

Průměr: 8,4 metru

Hmotnost: 85 275 kg

Motory: 4 x RS-25 o tahu 2200 kN (každý) Nádrže: Nádrž na kapalný vodík má délku 39 metrů a pojme 2 miliony litrů kapalného vodíku.

Nádrž na kapalný kyslík má délku 8,5 metru a pojme 742 tisíc litrů kapalného kyslíku

NASA doufá, že motory budou pracovat přes 8 minut, což má simulovat jejich nasazení při startu. Pokud by test skončil o něco dříve, nebyl by to podle NASA problém.

Odpočet na Mysu Canaveral

Pokud bude test úspěšný, bude následně centrální stupeň vyzvednut z testovacího zařízení, naložen na loď a přepraven na Mys Canaveral. Tam se na něj v montážní hale VAB těší dva rozestavěné boostery na tuhé pohonné hmoty, které se k němu připojí.

V hale se boostery postupně složí z pěti segmentů. Jakmile se dva segmenty spojí, k čemuž došlo 7. ledna, začíná běžet roční doba, během které by měla SLS odstartovat. Souvisí to s certifikací těsnění boosterů.

Čtyři motory RS-25 poskytnou tah 9 000 kN, což je ohromná síla. Přesto je to jen 25 % tahu SLS na startu. Zbývajících 75 % dodají zmíněné boostery. Také ony se několikrát testovaly – ve vodorovné poloze.