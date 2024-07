Slunce a vítr loni v EU vyrobily nejvíc elektřiny. Obnovitelné zdroje poprvé porazily fosilní paliva

Na jedné straně nárůst větrných a solárních elektráren a na straně druhé prudký pokles elektráren spalujících fosilní paliva zásadně proměnil energetický mix Evropské unie. Podle předběžných údajů Eurostatu byly v loňském roce hlavním zdrojem elektřiny v EU obnovitelné zdroje.

Obnovitelné zdroje tvořily v EU v roce 2023 44,7 % veškeré produkce elektřiny. To představuje 1,21 milionů gigawatthodin – o 12,4 % více než v roce 2022. K tomuto nárůstu přispěla rychlá instalace nových solárních a větrných projektů v rámci celého bloku.

Výroba elektřiny v EU, 1990 - 2023

Naopak výroba elektřiny spalováním fosilních paliv klesla v průběhu loňského roku o 19,7 % na aktuálních 0,88 milionů gigawatthodin. V energetickém mixu Evropské unie tak její podíl nyní činí 32,5 %. Dodávky zemního plynu klesly proti roku 2022 o 7,4 % na nejnižší hodnotu od roku 1995. Největší poklesy spotřeby zemního plynu byly zaznamenány v Portugalsku, Rakousku a Česku.

Méně uhlí, více větru a slunce

Ještě výraznější poklesy byly zaznamenány v loňském roce u uhlí. Hnědé uhlí, běžně používané k výrobě elektřiny, a černé uhlí, používané zejména k vytápění a výrobě oceli, klesly na nejnižší úroveň od počátku záznamů. Tento pokles je součástí dlouhodobého trendu, kdy je uhlí postupně nahrazováno čistějšími zdroji energie.

Dodávky fosilních paliv a jaderné energie v EU v letech 2005-2023

Logicky vyvstává na mysli otázka, proč došlo k tak prudkému poklesu fosilních paliv? Vysvětlení je relativně jednoduché: v roce 2022 zažili obyvatelé EU energetickou krizi, kterou zhoršilo horké a suché léto, což způsobilo problémy s vodními a jadernými elektrárnami.

V rámci snahy vypořádat se s touto situací přišla Evropská unie s plánem RePowerEU. Tento plán měl tři hlavní cíle: šetřit energií, najít různé způsoby, jak získávat energii, a zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energií, jako je vítr a slunce.

Solární energie se ujímá vedení

Předběžné údaje ukazují, že tyto kroky měly skutečně velmi pozitivní vliv. V průběhu loňského roku celý blok zaznamenal pozoruhodný nárůst obnovitelné energie a prudký pokles fosilních paliv – zejména zemního plynu a uhlí.

Loňský rok byl pro solární energii po celém světě rekordní, a Evropa v tomto směru nebyla výjimkou. Solární energie je nyní ve většině zemí jednou z nejlevnějších forem výroby elektřiny, přičemž ceny v roce 2023 dosáhly rekordních minim.

Studie publikovaná loni Univerzitou v Exeteru a University College London předpověděla, že solární energie dosáhne „bodu zlomu“ a do roku 2050 se stane hlavním zdrojem elektrické energie. Během pěti let od roku 2018 do 2023 se produkce z fotovoltaických elektráren zvýšila o neuvěřitelných 126,3 %.