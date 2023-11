Sluneční erupce patrně počátkem příštího roku dosáhnou svého maxima. Mohou způsobit problémy

Aktuální sluneční cyklus, který právě probíhá, je označován jako 25. sluneční cyklus a začal v prosinci 2019. Slunečními cykly se označují jedenáctiletá období sluneční aktivity, která se vyznačují kolísáním počtu a velikosti slunečních skvrn, slunečních erupcí a dalších událostí odehrávajících se na a v centrální hvězdě naší soustavy.

Původně se předpokládalo, že 25. sluneční cyklus bude relativně slabý a bude pokračovat v současném dlouhodobém trendu poklesu sluneční aktivity. Nejnovější výzkumy však ukazují, že rok 2024 bude v tomto směru patřit k těm nejsilnějším. Podrobnosti přináší magazín Interesting Engineering.

Odhalení nové souvislosti

Vědci z IISER Kalkata Center of Excellence in Space Sciences odhalili novou souvislost mezi magnetickým polem Slunce a cyklem slunečních skvrn, která naznačuje, že se s příchodem roku 2024 poměrně rychle blíží maximum intenzity 25. slunečního cyklu.

Tento objev, který umožnily desítky let staré archivy dat z mnoha globálních pozemních slunečních observatoří, doplňuje dlouholetou teorii Waldmeierova efektu. Podporuje hypotézu, že vývoj slunečních skvrn je nedílnou součástí fungování procesu slunečního dynamového jevu, nikoliv pouze jeho projevem.

Waldmeierův efekt předpokládá, že nárůst a pokles počtu slunečních skvrn během slunečního cyklu není symetrický. Teorie pojmenovaná po švýcarském astronomovi Maxi Waldmeierovi, který ji původně popsal v roce 1935, odhaluje nerovnováhu ve vývoji slunečního cyklu.

Waldmeierův efekt

Aktivita slunečních skvrn se v normálním slunečním cyklu postupně vyvíjí až do maxima a poté klesá až do minima. Podle Waldmeierova efektu je vzestup do slunečního maxima často pozvolnější a delší, zatímco sestup do slunečního minima bývá strmější a rychlejší.

Příčiny Waldmeierova jevu jsou v současné době neznámé a pravděpodobně souvisejí se složitým vzájemným působením magnetických polí Slunce. Sluneční dynamový jev – mechanismus zahrnující vytváření a přerozdělování těchto magnetických polí – pohání magnetickou aktivitu Slunce a nyní se podařilo prokázat, že je ovlivňován slunečními skvrnami.

Vědci také ukázali, jak lze pozorovat rychlost zmenšování magnetického pole Slunce ve spojení s pozorováním slunečních skvrn, aby bylo možné předpovědět, kdy bude vrcholit současný cyklus. Podle jejich výpočtů nastane maximum intenzity 25. slunečního cyklu s největší pravděpodobností na začátku roku 2024.

Příliš aktivní Slunce přináší problémy

Ukázalo se, že sluneční aktivita vede k událostem vesmírného počasí, které mohou být pro naši planetu problematické. Tyto události dokážou ovlivnit zemskou magnetosféru, ionosféru a horní vrstvy atmosféry a potenciálně narušit rádiovou komunikaci a poziční satelitní systémy.

Mohou také vyvolat geomagnetické bouře, které ovlivňují rozvodné sítě a způsobují poruchy transformátorů. Bylo také prokázáno, že mohou ovlivnit provoz družic tím, že způsobují zvýšený odpor atmosféry na nízké oběžné dráze Země.

Monitorování a předpovídání sluneční aktivity je proto klíčové pro zmírnění potenciálních dopadů a tato nejnovější práce, jejíž výsledky byly publikovány v odborném časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, poskytuje zásadní informace pro řízení aktivit v novém roce.