Sluneční soustava v minulosti vypadala jinak. Mohl ji změnit průlet obřího objektu

V architektuře Sluneční soustavy se vyskytují určité anomálie, které je poměrně složité objasnit. Konkrétně jde o to, že oběžné dráhy některých planet byly podle všeho v minulosti změněny – a vědce samozřejmě zajímá, co to způsobilo.

Až dosud převládala teorie, že jde o důsledek gravitačních interakcí mezi planetami, které se dokážou vzájemně vytlačovat a „vytahovat“ ze svých původních poloh, přičemž svou roli mohlo sehrát rovněž působení protoplanetárního disku. Některé planety se tak ocitly na nepravděpodobných místech a jiné byly z našeho systému dokonce zcela vypuzeny.

Háček spočívá v tom, že dráhy plynných obrů (Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu) vykazují jisté záhadné výstřednosti, o kterých odborníci tvrdí, že je jen pomocí těchto stávajících, tzv. migračních teorií, nelze uspokojivě vysvětlit.

Gigantický objekt

Někteří astronomové proto nedávno navrhli, že svého času mohl Sluneční soustavou proletět gigantický objekt – klidně až padesátkrát masivnější než výše zmíněný Jupiter – a dotyčné změny způsobit.

Provedené počítačové simulace ukázaly, že pravděpodobnost toho, že k něčemu takovému opravdu došlo, je 1 ku 100 – což je v oblasti astronomie docela solidně vysoká šance.

Z dosud nerecenzované studie rovněž plyne, že takový objekt by měl letět ve vzdálenosti do 20 astronomických jednotek (AU) od středu Sluneční soustavy.

Otázkou ovšem zůstává, o jaký přesně objekt se mohlo jednat. Možná to byl jiný plynný obr, který byl vyvržen ze své vlastní hvězdné soustavy a přicestoval, aby se pokusil způsobil zkázu té naší?