Sluneční soustavy bez sluncí. Vesmír je nejspíše plný světů s planetami bez mateřské hvězdy

Ve vesmíru existují planety bez mateřských hvězd, okolo kterých by obíhaly. Gravitační síly je unášejí volným prostorem a není snadné je pozorovat, protože obvykle září jen velice slabě v infračervené oblasti spektra. Vědci teď zjistili, že ve skutečnosti nemusejí být až tak osamocené.
Belinda Damianová z britské University of St Andrew a její spolupracovníci využili služeb Vesmírné teleskopu Jamese Webba a s jeho pomocí pozorovali osm velmi mladých objektů, které představují potulné plynné obry s hmotou 5 až 10 Jupiterů. Odborníci se domnívají, že jde o nejmenší tělesa, jaké mohou vznikat zhroucením mračen kosmického plynu a prachu, tedy způsobem, jakým vznikají hvězdy.
Sluneční soustavy bez sluncí
Detailní spektroskopická pozorování, která probíhala od srpna do října loňského roku, prozradila, že v těsné blízkosti nejméně šesti z pozorovaných osmi objektů se vyskytuje horký kosmický prach, obsahující silikátová zrna. Jde o charakteristickou stopu přítomnosti disků, jaké obvykle vídáme kolem hvězd a v nichž se rodí nové planety.
Badatelé jsou přesvědčeni, že tyto objekty, a nepochybně i nespočet dalších jim podobných, mohou vytvářet své vlastní „planetární“ systémy, i když je otázkou, zda v tomto případě nehovořit spíše o měsících než o planetách. Tyto systémy, pokud skutečně existují, by připomínaly asi tak stonásobnou, případně i vícenásobnou zmenšeninu Sluneční soustavy, pokud jde o velikost i hmotnost.
Pokud jsou správné naše představy o počtu potulných planet v Mléčné dráze, mohlo by se v okolním vesmíru vyskytovat značné množství systémů, které neobsahují žádnou hvězdu a zcela volně si plují kosmickým prostorem.