Smečka satelitů mise PUNCH bude sledovat vesmírný vítr. Na oběžnou dráhu vyrazí v roce 2025

Tým připravované americké mise PUNCH neboli Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, která bude studovat vznik slunečního větru ve vnějších vrstvách Slunce, si zajistil „místenku“ na nosné raketě Falcon 9 společnosti SpaceX.

Jde o hejno čtyř mikrosatelitů, zhruba o velikosti kufříku, které by mělo letět do vesmíru společně s další americkou misí SPHEREx, čili Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Re-ionization, and Ices Explorer. Obě tyto mise proběhnou v režii NASA.

Tým mise PUNCH ještě domlouvá konkrétní datum startu, k němuž by nemělo dojít dříve než v dubnu 2025. Relativně vzdálené datum startu přitom souvisí s problémy dodavatelských řetězců, které vznikly během pandemie.

Vznik slunečního větru i výrony koronální hmoty

Satelity PUNCH se zaměří na vnější atmosféru Slunce a koronu. Hlavním cílem jejich výzkumu bude vznik slunečního větru. Tento prakticky nepřetržitý proud elektricky nabitých částic tryská ze Slunce do Sluneční soustavy a ovlivňuje vesmírný prostor i planety.

Satelity budou pozorovat i výrony koronální hmoty (CME, podle anglického Coronal mass ejection), tedy masivní erupce slunečního materiálu, které se mohu výrazně podepsat na „slunečním počasí“ kolem naší planety. I u těchto jevů stále ještě úplně nechápeme jejich vznik a rádi bychom je předpovídali, což se rovněž příliš nedaří.

Satelity této mise nepoletí až ke Slunci. Zůstanou na oběžné dráze Země a rozmístí se podél slunečního terminátoru, tedy hranice mezi osvětlenou a neosvětlenou částí Země. Tím zajistí nepřetržité monitorování sluneční korony, a také vnitřní části Sluneční soustavy.

Tři ze čtyř satelitů PUNCH ponesou stejné zobrazovací zařízení Wide Field Imager, které bude pozorovat velkou část oblohy kolem Slunce. Čtvrtý satelit ponese koronograf Narrow Field Imager, který detailně zobrazí bezprostřední okolí Slunce. Všechny čtyři přístroje budou synchronizované do té míry, že bude možné jejich snímky bez potíží skládat do jednoho velkého zorného pole.

Šéf výzkumu mise PUNCH Craig DeForest z amerického výzkumného institutu Southwest Research Institute je nadšený, že už mají jasno ohledně nosné rakety a rámcového termínu startu. Zároveň je podle něj velmi přínosné, že sdílejí let do vesmíru s misí SPHEREx. Ušetří jim to hodně finančních nákladů.