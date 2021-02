SN10: Další prototyp kosmické lodi Starship se připravuje na testovací let

Inženýři SpaceX připravují SN10 – tedy další prototyp kosmické lodi Starship – na testovací let. Jak ukazuje níže uvedené video, minulý týden proběhla instalace motorů Raptor:

V pondělí pak byl proveden první kryogenní test. A „okna“ pro statické zkušební zážehy výše zmíněných motorů chtěla SpaceX rezervovat na středu, čtvrtek a pátek.

Observer včera napsal, že pokud SN10 absolvuje zážehy dnes nebo zítra a Federal Aviation Administration (FAA) testovací let schválí, start by se mohl uskutečnit již koncem tohoto týdne. To je ovšem pouhá spekulace.

Připomeňme, že Elon Musk chce tentokrát vyzkoušet poněkud jiný postup. Po explozi předchozího prototypu SN9 totiž připustil, že spoléhat pouze na dva Raptory bylo „příliš hloupé“.

O dalším vývoji situace vás budeme informovat. Zatím si můžete připomenout „skok“ SN9: