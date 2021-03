SN11: Další prototyp Starshipu je již na odpalovací rampě

Společnost SpaceX přemístila SN11, tedy další prototyp připravované kosmické lodi Starship, na odpalovací rampu v Boca Chica. Upozornil na to server NASA Spaceflight.

Připomeňme, že testovací lety všech předchozích prototypů – SN8, SN9 a SN10 – skončily explozí. Poslednímu jmenovanému se však již podařilo alespoň úspěšně přistát.

Co se týče SN11, některé zdroje optimisticky uvádějí, že teoreticky by mohl startovat příští týden. To ale není příliš pravděpodobné. Nejprve totiž musí úspěšně projít všemi nezbytnými zkouškami.

SpaceX nicméně v mezičase vymyslela další strategii, která by mohla SN11 umožnit hladké přistání.

„Příště minimálně dva motory po celou cestu k zemi a restart motoru 3, pokud motor 1 či 2 budou mít problémy,“ vysvětlil minulou sobotu její CEO Elon Musk na Twitteru.