Sniper má světový rekord, zlikvidoval nepřítele na 3 800 metrů. Posun ve vzdálenostech umožnily antimateriálové pušky

Uvědomuji si, že tenhle příběh je součástí ukrajinské válečné propagandy a prakticky jej nemáme jak ověřit. Ani níže přiložené video ze zásahu nelze považovat za pádný důkaz, takže jistá míra skepse je na místě. Nicméně po technické stránce nejde o nic neproveditelného – rozdíl oproti minulému světovému rekordu není zásadní. Příběh zásahu převyprávím, a pak se zaměřím na použitou techniku, která aktuální (i právě pokořený) rekord umožňuje.

Vjačeslav Kovalskij je odstřelovač speciální jednotky Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU). Je mu 58 let, před válkou podnikal a závodně střílel. Letos 18. listopadu se mu povedl ohromující zásah, trefil ruského důstojníka na vzdálenost 3 800 metrů.

Kovalskij s pozorovatelem údajně číhali u řeky Dněpr v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny, nedaleko ruské základny na protějším břehu. Nejprve sledovali skupinu vojáků kácejících stromy, když se k nim připojil důstojník, Vjačeslav se rozhodl pro výstřel.

Pozorovatel provedl nezbytná měření a propočítal parametry pro výstřel. Vzal v úvahu rychlost větru, teplotu a vlhkost vzduchu a další parametry ovlivňující dráhu projektilu. Sniper otestoval naměřené hodnoty výstřelem do místa, vzdáleného asi 300 metrů od plánovaného cíle. Minul – zejména kvůli chybnému určení rychlosti větru.

Záznam zásahu na vzdálenost 3 800 metrů:

Pozorovatel musel hodnoty upravit, Kovalskij znovu nabil a další ranou pálil na cíl. Střela potřebovala na překonání vzdálenosti 3 800 metrů asi devět sekund. Trajektorie výstřelu se podobala spíše dělostřelecké palbě, náboj se pohyboval po parabole.

Podle Kovalského jeho projektil zasáhl ruského vojáka do hrudníku, nebo do břicha. Vzhledem k velikosti použité střely a rychlosti, jakou letěla, je prakticky vyloučeno, že by někdo takový zásah přežil.

O 260 metrů dál

Dosavadním držitelem rekordu byl odstřelovač přezdívaný „Wali“ kanadské speciální jednotky Joint Task Force 2, který v roce 2017 v Iráku zasáhl živý cíl na vzdálenost 3 540 metrů výstřelem z pušky McMillan TAC-50. Tedy trefil se na vzdálenost o pouhých 260 metrů kratší, než je aktuální ukrajinský rekord. Teoreticky bychom tak mohli (a měli) zpochybňovat i předchozí kanadský rekord, protože rozdíl už opravdu není velký.

V obou případech byly použity tzv. antimateriálové pušky, z nichž je možné střílet extrémně silnou munici, schopnou likvidovat i lehce obrněné cíle. Wali svého rekordu dosáhnul se zbraní McMillan TAC-50 a střelou .50 BMG (12,7 × 99 mm NATO), o níž se uvádí, že i po překonání vzdálenosti 3,5 kilometrů stále měla energii cca 2000 joulů.

Prezentace pušky McMillan TAC-50:

Poslední světový rekordman, který nepoužíval tento typ zbraně, byl Craig Harrison. Ten se z odstřelovačské pušky Accuracy International AWM trefil na 2475 metrů. Je zřejmé, že rozdíl mezi Harrisonem a Walim je neporovnatelně větší než rozdíl mezi Walim a Kovalskim a stejně tak je zřejmé, že tohoto rozdílu bylo možné dosáhnout právě díky příchodu moderních antimateriálových pušek a nových druhů munice.

Pán horizontu

Kovalskij podle dostupných informací dosáhl zmíněného rekordu s puškou MCR Horizon’s Lord (Pán horizontu) ukrajinské společnosti Mayak. Jako munici použil náboje ukrajinské výroby.

Prezentace pušky Horizon’s Lord:

Náboj obsahuje střelu ráže 12,7 mm (.50 BMG) v adaptované nábojnici 14,5×114 mm, kterou používá sovětský tankový kulomet KPVT. Takto vytvořený náboj je opravdu masivní a měří 16 cm (viz fotky ve tweetu výše).

Náboj obsahuje velkou nálož střelného prachu, která udělí těžké kulce značnou rychlost. Střela má po výstřelu takovou energii, že letí po stabilní dráze na vzdálenost větší než 2 kilometry. Puška Horizon’s Lord měří 1,82 metrů a její hmotnost je 16,7 kg. Zaručuje přesné zásahy cíle do vzdálenosti 3 200 metrů, tedy pro zkušeného snipera.

Je to multikaliberní zbraň a snadno ji lze upravit pro palbu municí šesti různých ráží. Na jejím vývoji se podíleli přední ukrajinští odstřelovači a inženýři. Puška je vybavená hlavní od společnosti Bartlein Barrels a zaměřovačem japonské výroby, který odolá energii výstřelu. Zbytek pušky představují ukrajinské komponenty.