Sofistikovaný, ale relativně drahý: Rogue 1 je novým malým sebevražedným dronem amerických mariňáků

Vše nasvědčuje tomu, že i v Pentagonu postřehli tektonickou změnu ve stylu válčení, které jsme právě svědky. Malé sebevražedné a průzkumné drony se stávají dominantní technologií na bojištích, která si poradí i s nejmodernějšími tanky za miliony dolarů.

Na tento trend slyší i americká námořní pěchota. Během nedávného setkání amerických speciálních jednotek SOF Week v Tampě na Floridě mariňáci představili jeden ze svých nejnovějších malých sebevražedných dronů, který si ihned získal pozornost. Jde o dron s chytlavým jménem Rogue 1, jehož výrobcem jsou Teledyne FLIR Defense.

Rogue 1 váží asi 4,5 kilogramů, létá s kolmým startem a přistáním (VTOL) a k dispozici má modulární bojové hlavice. Může to být hlavice typu projektilu tvarovaného explozí proti obrněným cílům, protipěchotní tříštivá hlavice nebo třeba cvičná hlavice, která umožňuje výcvik s dronem až do závěrečné fáze útoku, aniž by došlo ke zničení dronu.

V případě změny situace je možné útok přerušit, dron přivolat zpět a použít ho příště. Teledyne FLIR Defense dodají letos v létě mariňákům prvních 127 dronů Rogue 1 pro účely testování. Zakázka má hodnotu asi 12 milionů dolarů, přičemž 1 dron vyjde na zhruba 94 tisíc dolarů. Mariňáci jsou již druhým uživatelem dronu v USA. Od roku 2022 je používají speciální jednotky.

Proti pěchotě, vozidlům i obrněným cílům

Nikoliv úplně malá cena dronu Rogue 1 ukazuje, že patří k těm více sofistikovaným ve své kategorii. Podle dostupných informací by dron měli vypouštět jednotliví vojáci, ale také by měly startovat z odpalovacích zařízení na pozemních vozidlech a hladinových dronech. Rogue 1 je určený proti pěchotě, vozidlům i pohybujícím se či nepohyblivým obrněným cílům.

Rogue 1 může operovat 30 minut, letí rychlostí až 113 kilometrů za hodinu a zasahuje cíle do vzdálenosti kolem 10 kilometrů. Má k dispozici elektrooptické kamery i termální kamery FLIR Boson 640+, díky nimž může pořizovat zpravodajské informace ve dne i v noci. Díky sofistikovanému propojení mezi senzory a bojovou hlavicí zasahuje cíl s vysokou přesností.

Komentátoři upozorňují, že ačkoliv Rogue 1 je zjevně mnohem výkonnější než vše, co v této kategorii nasazuje Ukrajina na bojišti proti ruskému agresorovi, relativně vysoká cena dronu i jeho sofistikovanost by nepochybně bránily jeho použití v masovém měřítku. V tomto směru budou muset američtí výrobci dronů ještě důkladně zapracovat a soustředit se na minimální náklady, jednoduchost a nezávislost na komponentech z nespolehlivých zemí.