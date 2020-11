Sóiči Noguči: „Crew Dragon je lepší než raketoplán Space Shuttle i Sojuz.“

Kosmická loď Crew Dragon od SpaceX je prý lepší než raketoplán Space Shuttle i ruský Sojuz. Během tiskové konference vysílané z paluby Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) to prohlásil japonský astronaut Sóiči Noguči, který měl jako jeden z hrstky lidí příležitost vyzkoušet si všechny tři zmíněné dopravní prostředky.

„Stručná odpověď… Dragon je nejlepší. Skutečně chtěl jít do vesmíru,“ konstatoval a dodal: „Máte dojem, že jste opravdu uvnitř draka, který vás vynáší do vesmíru… takže to byl dokonalý pocit.“

O některé své dojmy se na téže tiskové konferenci podělil rovněž Victor Glover, který byl mezi astronauty vybrán v roce 2013 a na rozdíl od Nogučiho je v kosmu poprvé.

„Viděl jsem tuny obrázků. Ale když jsem se poprvé podíval z okna na Zemi… je těžké to popsat. Neexistují žádná slova. Byl to úžasný pocit, jaký můžete mít jen jednou za život.“

Připomeňme, že kromě Nogučiho a Glovera na palubě Crew Dragonu cestovali také Michael Hopkins a Shannon Walker. Loď u ISS úspěšně zadokovala 17. listopadu 2020 ve 4:01 UTC.

Foto: NASA Johnson, CC BY-NC-ND 2.0