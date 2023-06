Solární elektrárna na střeše bytovky. Pravidla jsou od ledna 2024 jednodušší, radost kazí alokační klíč

Nevýhodné alokační klíče

Zádrhelem, který může mnohá SVJ od sdílené energetiky odradit, je metoda dělení vyrobené energie. Pracovat bude s alokačním klíčem, který bude pevně nastavený mezi jednotlivá přidružená odběrná místa (tedy zapojené bytové jednotky). Ten jasně určí maximální možnou spotřebu konkrétního bytu. Ve své grafice s příkladem z praxe to ukazuje ERÚ:



OM = odběrné místo

FVE = fotovoltaická elektrárna

HDV = hlavní domovní vedení

Statický alokační klíč na začátku určí, že tři přidružená odběrná místa mají výrobu přidělovanou v poměrech 30 %, 30 % a 40 %. Pokud k nim ze střešní fotovoltaiky přiteče za 15 minut 10 kWh, logicky si je rozdělí v poměru 3 kWh, 3 kWh a 4 kWh. Zbytek svého momentálního příkonu budou muset jednotlivé byty dokoupit ze sítě.

Takováto situace ve skutečnosti bude nastávat jen zřídka. Mnohem častější bude situace, kdy budou mít odběrná místa spotřebu výrazně nerovnoměrnou – jeden byt ji může mít vyšší, než je alokovaná hodnota a další byty spotřebovávat nebudou. V ideálním světě by se ze sdíleného zdroje pokryla celá spotřeba prvního bytu i nad rámec alokačního klíče; ten by ale musel být dynamický, nikoli statický, který byl novelou zaveden. Stane se tedy to, že elektřina alokovaná pro dva byty bez aktuální spotřeby poputuje k prodeji do distribuční sítě a byt s vyšší spotřebou bude dokupovat.

Statický alokační klíč se tak pro energetické komunity v bytových domech stane podobným trnem v oku, jakým je fázové měření pro běžné solárníky. Zatímco jejich situaci však mohou alespoň z části řešit asymetrické střídače, statický alokační klíč může vyřešit až budoucí novela zákona.

Alespoň částečnou úlitbou může být možnost alokační klíč průběžně měnit. Pokud se na tom všichni členové dohodnou, mohou se alokované poměry upravit a částečně tím pokrýt měnící se nároky na energii v průběhu roku. Změna se vždy projeví v první den následujícího měsíce.

Zákonné podmínky určují i nejmenší možnou hodnotu, kterou je možné pro jedno přidružené odběrné místo alokovat: 0,5 kWp nezávisle na výkonu sdíleného zdroje. Naopak přesnost alokačních klíčů zákon nijak nestanovuje a bude tak narážet pouze na technické možnosti distributorů. Nastavení klíčů tak bude možné v desetinách, pravděpodobně i setinách procent.