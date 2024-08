Solární elektrárny budou vyrábět energii i v noci. Světlo jim dodají satelity se zrcadly

O kalifornském startupu Reflect Orbital jsme na VTM informovali v březnu tohoto roku. Po pěti měsících přicházejí další informace o tomto nesporně zajímavém projektu. Firma totiž nedávno otevřela možnost přihlásit se těm, kteří chtějí využít plánovaný satelit vybavený zrcadlem k tomu, aby po setmění nasměroval sluneční světlo na určité místo na Zemi.

Zakladatel a generální ředitel Ben Nowack měl před pár lety odvážný nápad – využívat sluneční energii i v noci. Základem byla vize, jak pomocí satelitů se zrcadly odrážet sluneční světlo na Zem v době, kdy slunce běžně nesvítí, tedy typicky v noci. Tato technologie by mohla výrazně zvýšit efektivitu solárních elektráren, které dnes generují elektřinu pouze během dne​.

Sluneční svit je něco jako nová ropa

Nowack je přesvědčen, že „sluneční světlo je něco jako nová ropa a vesmír je připraven podporovat energetickou infrastrukturu.“ Ve videu na YouTube vysvětluje, že díky velice přesnému odrážení slunečního světla, které je ve vesmíru k dispozici v podstatě neustále, na konkrétní místa na Zemi, bude možné zajistit, aby solární farmy vyráběly elektřinu i po setmění.

„Solární energetika má obrovský potenciál stát se hlavním zdrojem elektřiny pro celé lidstvo. Ale je tu jeden zásadní problém – sluneční světlo se vypíná. Říká se tomu noc. Pokud dokážeme vyřešit tento základní problém, můžeme vylepšit solární energii všude na světě.“​ řekl Nowack.

Reflect Orbital plánuje vypuštění orbitálního zrcadla v roce 2025. Už teď se ale zájemci mohou přihlásit a požádat o nasměrování slunečních paprsků na konkrétní místo na Zemi. Ale pozor, kapacita je omezená! I přesto, že se jedná o krátký test, už přišlo přes 30 000 žádostí.

Každý úspěšný žadatel získá možnost nechat osvětlit vybranou oblast o průměru 5 kilometrů na pouhé čtyři minuty. Cena zatím nebyla stanovena, což naznačuje, že se jedná o experimentální fázi projektu​.

Stačí ťuknout na displej a bude světlo

Tento test slouží hlavně k ověření technologií a prezentaci toho, jak by mohlo světlo z vesmíru v budoucnu fungovat na komerční bázi. I když to zatím zní jako malá ukázka, může to být začátek revoluce v oblasti využívání solární energie.

Nowack na sociální síti X (dříve Twitter) ukázal video, ve kterém na obrazovce chytrého telefonu vybírá místo, které si přeje osvětlit. Během několika sekund skutečně přichází z nebes světlo, které poměrně jasně osvětluje celou scénu. Krátký záběr pak zachycuje jasně zářící bod na obloze.

Ben Nowack popisuje celý proces následovně: „Chceme, aby to bylo co nejjednodušší – přihlásíte se na web, zadáte své GPS souřadnice a my vám na ně po setmění pošleme sluneční světlo.“ Tento koncept by mohl zásadně změnit způsob, jakým přistupujeme k solární energii, a zajistit, že sluneční světlo bude k dispozici kdykoli, bez ohledu na to, zda je den či noc.

S odrážením světla experimentovali Rusové

Nutno dodat, že nápad odrážet sluneční světlo z vesmíru není úplně nový. V 90. letech pracovali ruští vědci v rámci kosmického programu na experimentálním projektu v podobě satelitu Znamja. Hlavním cílem bylo vyzkoušet možnost odrazu slunečního světla na Zemi za účelem osvětlit určité oblasti během noci.

V roce 1993 byl vypuštěn první satelit Znamja 2, který nesl zrcadlo o průměru 20 metrů vyrobené z tenké mylarové fólie. To mělo schopnost odrážet sluneční světlo a vytvářet na Zemi světelnou stopu o průměru několika kilometrů. Úspěch Znamja 2 spočíval v tom, že satelit skutečně dokázal odrazit sluneční světlo na Zemi, nicméně světelná stopa byla relativně slabá a trvala jen krátkou dobu.

Na základě úspěchu Znamja 2 byl v roce 1999 vypuštěn vylepšený satelit Znamja 2.5, který měl zrcadlo o průměru 25 metrů. Tento experiment měl ještě větší ambice – osvětlit rozlehlejší oblasti Země po delší dobu. Bohužel se tento pokus nezdařil, protože se zrcadlo během rozkládání zaseklo. Satelit Znamja 2.5 se stal posledním pokusem, protože celý projekt byl následně zrušen.

Pokud bychom dokázali zajistit sluneční světlo i v době, kdy je slunce pod obzorem, mohli bychom výrazně zvýšit ziskovost solárních elektráren a dalších aplikací, kde je světlo kriticky důležité. To by mělo velký dopad nejen na ekonomiku, ale i na energetickou bezpečnost v oblastech, kde je přístup k elektřině omezený.

Zdroje: reflectorbital.com,