Solární panely nainstalované před více než třiceti lety stále vykazuji 79,5 % své původní kapacity

Střešní solární systém nainstalovaný před více než třiceti lety ve východní Francii, který je údajně nejstarším instalovaným systémem v zemi, stále funguje. I po takto dlouhé době dodává necelých 80 % svého původního výkonu. Podrobnosti přináší web Renew Economy.

Solární panely jsou navrženy tak, aby vydržely desítky let, přičemž jejich odhadovaná životnost se pohybuje mezi 20 až 40 lety. Jejich účinnost a schopnost generovat elektrickou energii se ale v průběhu času snižuje. Výsledky dlouhodobého testu ukazují pozitivní obraz životnosti solárních panelů v reálném provozu.

Panely projektu Phébus 1 byly nainstalovány v roce 1992 agenturou Hespul na ploše 10 metrů čtverečních. Tento projekt měl klíčový význam pro rozvoj solární energie ve Francii, neboť se jednalo o první solární panely připojené k francouzské elektrické síti.

Co odhalily testy?

Kilowattový systém byl testován agenturou Hespul, která se zaměřuje na podporu a rozvoj technologií obnovitelných zdrojů elektrické energie. Ta celý fotovoltaický systém po 31 letech rozebrala a otestovala v laboratoři podle současných přísných mezinárodních norem.

Panely byly umístěny do temné místnosti s kontrolovanou teplotou a osvětleny světlem s výkonem 1000 W/m2, což představuje standardní podmínky, které simulují přirozené sluneční světlo. Během testu byl měřen jejich maximální okamžitý výkon, který byl následně porovnán s hodnotami naměřenými těsně po jejich výrobě před 31 lety.

Test ukázal, že panely jsou i po tak dlouhé době schopné produkovat průměrně 79,5 % svého původního výkonu. Podobný test byl proveden i při dvacátém výročí instalace. Tehdy ukázal, že panely produkovaly 91,7 % svého původního výkonu. Průměrný pokles výkonu je tedy jen 0,66 % ročně.

Dlouhodobě se vyplatí

Podle prohlášení agentury Hespul testy prokazují spolehlivost fotovoltaických technologií coby vyzrálé technologie, která má potenciál stát se jedním z hlavních zdrojů elektrické energie ve Francii i na celém světě. „Tyto výsledky také odpovídají závazkům výrobců ohledně výkonu, které obecně po 25 letech provozu zaručují více než 80% výkon,“ dodala agentura.

Výsledky také potvrzují zjištění nezávislých vědeckých studií, například těch, které vypracovala Národní laboratoř pro obnovitelnou energii v USA a Univerzita v Lublani ve Slovinsku, a testů provedených na historické fotovoltaické elektrárně ve Švýcarsku, která funguje už více než 40 let.

Pozitivní zprávy mohou povzbudit další rozvoj solární energie a investice do této technologie, jelikož dokazují, že investice do solárních panelů se mohou dlouhodobě vyplácet. To je zvláště důležité v době, kdy se svět snaží přejít na udržitelnější zdroje energie a snižovat emise skleníkových plynů.