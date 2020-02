Solární tašky Tesly se začnou prodávat i v Evropě. V budoucnu se naučí odstraňovat sníh ze střech

Elon Musk aktuálně na Twitteru potvrdil rozšíření dostupnosti střešních tašek Solarglass od Tesly. Konečně se tak podívají i do Evropy a Číny, přesné datum ale bude teprve oznámeno stejně, jako konkrétní dostupnost na jednotlivých trzích.

Tesle se v poslední době podařilo zefektivnit výrobu a přijít s business modelem, který může být rentabilní. Naposledy se firma pochlubila, že instalace Solar Roof je levnější, než instalace běžné krytiny a následně běžných solárních panelů. O produkt je přitom v USA velký zájem a Tesla tak nabírá řadu nových zaměstnanců.

Postupně se tak dívá na další trhy, dočkáme se konečně i u nás v Evropě. Zatím ale není jasné přesné datum – Musk pouze na Twitteru uvedl, že se tak stane brzy.

Zde také v reakci na tweet fanouška uvedl, že se možná dočkáme funkčního rozšíření. Již nyní většina solárních tašek produkuje zbytkové teplo, které pomáhá roztát napadaný sníh. To ale nestačí při velkých sněhových bouřích a tak Musk zmínil možnost, že by společně s taškami byl instalováni systém vyhřívání, který by s tímto problémem pomohl. Díky tomu by mohl sníh snadno roztát a zvýšit se tak efektivita tašek. Zda se ale něčeho takového skutečně dočkáme, je prozatím ve hvězdách. Tesla si ale podobný systém nechala patentovat.

I think will still be better than a normal roof, but adding a heating grid to automatically remove ice & snow sounds like a good option. We have that already on car windows!