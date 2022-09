Sonda DART se přiblížila na dohled asteroidu Didymos. Koncem září záměrně narazí do jeho měsíce

Sonda DART (Double Asteroid Redirection Test), vypuštěná do vesmíru 24. listopadu 2021, se přiblížila „na dohled“ asteroidu Didymos. Oznámila to NASA. Pokud vše půjde podle plánu, měla by 26. září záměrně narazit do jeho měsíce Dimorphos.

Ačkoli planetka nepředstavuje pro Zemi žádnou hrozbu, jedná se o historicky první test techniky kinetického nárazu, při němž se k vychýlení asteroidu pro účely planetární obrany proti blízkozemním objektům (NEO) používá kosmická loď.

Už máme fotku!

Snímek světla odraženého od planetky Didymos a jejího měsíce Dimorphos (vizte níže) je poskládán z celkem 243 fotografií pořízených kamerou DRACO (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation) již 27. července 2022, nicméně Národní úřad pro letectví a vesmír ho publikoval teprve ve středu 7. září.

Ze vzdálenosti asi 20 milionů kilometrů je soustava Didymosu stále velmi slabá a odborníci si nebyli jisti, zda kamera DRACO bude vůbec schopná asteroid spatřit. Jakmile však zkombinovali 243 pořízených fotografií, dokázali je vylepšit tak, aby odhalili Didymos a přesně určili jeho polohu.

Didymos a jeho měsíc Dimorphos

„Tato první sada snímků slouží jako test, který má ověřit naše zobrazovací techniky,“ řekla systémová inženýrka mise DART z Laboratoře aplikované fyziky Johna Hopkinse Elena Adams. „Kvalita snímků je podobná té, jakou bychom mohli získat z pozemních dalekohledů, ale je důležité ukázat, že DRACO pracuje správně a vidí svůj cíl, abychom mohli provést případné úpravy, než začneme snímky používat k autonomnímu navedení sondy na asteroid.“

Teď se bude manévrovat

Přestože vědci provedli řadu simulací navigace s využitím snímků Didymosu pořízených jinými metodami, bude navádění sondy k asteroidu, zejména v posledních čtyřech hodinách před dopadem, záviset na schopnosti sondy vidět a zpracovávat snímky Didymosu a Dimorphosu. Kosmická loď DART by měla narazit do Dimorphosu bez jakéhokoli lidského zásahu.

„Až poprvé uvidíme snímky Didymosu z DRACO, můžeme vyladit nastavení a doladit software,“ řekla vedoucí navigace mise DART Julie Bellerose z Jet Propulsion Laboratory NASA. „V září díky přesnějšímu určení polohy Didymosu upřesníme, kam DART míří.“

Na základě pozorování prováděných každých pět hodin budou během příštích tří týdnů provedeny tři manévry pro korekci dráhy, z nichž každý vylepší přesnost požadované trajektorie sondy. Po posledním manévru 25. září, přibližně 24 hodin před dopadem, budou vědci znát polohu sondy vůči Dimorphosu s přesností na 2 kilometry. Odtud se bude DART sama autonomně navádět ke srážce s asteroidem.