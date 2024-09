Sonda Europa Clipper brzy vyrazí k Jupiterovu měsíci Europa. Bude tam hledat mimozemský život

Datum startu sondy Europa Clipper, která bude hledat mimozemský život na Jupiterově měsíci Europa, se rychle blíží. Její vypuštění je předběžně naplánováno na 10. října.

Tato mise již prošla tzv. Key Decision Point E, což je podle Nicole Fox ze Science Mission Directorate „poslední druh velké revize, než se skutečně dostaví ta pravá startovní horečka“.

Na první výsledky si ovšem budeme muset relativně dlouho počkat – cesta sondy k dotyčnému měsíci totiž potrvá celých 5,5 roku.

Europa Clipper bude vystavena obrovskému množství kosmického záření, což inženýry NASA přinutilo vymyslet nové způsoby ochrany její elektroniky. Magnetické pole Jupiteru je totiž 20 000krát silnější než magnetické pole Země.

Tato magnetosféra sice poskytuje ochranu Jupiterovým vnitřním měsícům, nicméně důsledkem její existence je i to, že radiace v okolí dotyčné planety je skutečně intenzivní.

Odborníci jsou nicméně přesvědčeni o tom, že tato práce se vyplatí. „Je to pro nás šance prozkoumat nikoliv svět, který mohl být obyvatelný před miliardami let, ale svět, který by mohl být obyvatelný dnes,“ uvedl jeden z vědců programu Europa Clipper Curt Niebur.