Sonda, která poletí na Jupiterův ledový měsíc Europa, ponese i vzkazy pro mimozemšťany. Pošleme jim básničku

Sonda Europa Cliper, která by se v říjnu měla vydat na Jupiterův ledový měsíc Europa, ponese i desku s několika vzkazy pro mimozemšťany. Na navrhování její podoby se významně podílela nezisková organizace METI, jež se na danou oblast specializuje.

„Nejranější příspěvek METI k tomuto projektu čerpá z vědecké lingvistiky, která identifikuje hlavní rodiny jazyků na Zemi. To nám umožňuje identifikovat široce reprezentativní vzorky jazyků, které se objeví na informační desce,“ uvedl zakladatel a prezident METI Douglas Vakoch.

Na desce o rozměrech asi 18 × 28 cm se nakonec nachází text básně In Praise of Mystery: A Poem for Europa od Ady Limon. Dále ilustrace lahve obklopené kroužky, což je odkaz na kampaň „Message in a Bottle“ v rámci níž NASA vyzvala veřejnost, aby na Europu poslala svá jména.

Tato jména (kterých se nakonec sešlo přes 2,6 milionu) byla pomocí elektronového paprsku zapsána na mikročip umístěný ve středu stylizované lahve.

Úplně nahoře pak najdete slavnou Drakeovu rovnici a vlevo dole podobiznu uznávaného planetárního vědce Rona Greeleyho, který zemřel v roce 2011. Vše doplňuje odkaz na rádiové frekvence „Water Hole", tedy takové, které jsou některými výzkumníky považovány za ideální pro mezihvězdnou komunikaci.

NASA s pomocí METI rovněž pořídila nahrávky lidí, kteří vyslovovali slovo „voda“ ve 103 světových jazycích a převedla je do vizuálních křivek reprezentujících zvukové vlny. Ty byly následně vyleptány na druhou (vnější) stranu desky, přičemž v jejich centru se skví symbol American Sign Language právě pro vodu.