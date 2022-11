Sonda Mars Express zaznamenala něco záhadného v měsíci Phobos. Mohlo by jít o podzemní struktury

Sonda Mars Orbiter se detailněji podívala na Phobos, jeden z měsíců planety Mars, jehož původ zatím pro astronomy zůstává nevyřešenou hádankou. A výsledky jsou rozhodně zajímavé.

„Stále jsme v rané fázi naší analýzy. Už jsme ale viděli možné známky existence dosud neznámých útvarů pod povrchem měsíce,“ uvedla Andrea Cicchetti z italského National Institute for Astrophysics v tiskové zprávě.

„Jsme nadšeni, že vidíme, jakou roli může hrát MARSIS v konečném řešení záhady kolem původu Phobosu,“ dodala.

Pod zkratkou MARSIS se ukrývá zařízení Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding. To je díky své cca čtyřicetimetrové anténě schopné vysílat nízkofrekvenční rádiové vlny, které dokážou proniknout hluboko do jádra Phobosu.

Zkoumání odrazů těchto vln zachycených v „radargramu“ může vědcům umožnit udělat si lepší představu o podpovrchových strukturách Phobosu a také o jeho celkovém složení. Jasné čáry v radargramu odpovídají povrchovým odrazům, ale badatelé tvrdí, že existují důkazy o slabších, „nižších odrazech“, které by mohly signalizovat přítomnost podzemních struktur.

Aby bylo možné přijít tomuto tajemství na kloub, ESA bude spolupracovat s Japanese Space Agency na misi Martian Moon Exploration (MMX), v rámci níž by měly být shromážděny vzorky z povrchu Phobosu. Její start je momentálně naplánován na rok 2024.