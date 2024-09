Sonda Voyager 1 pokračuje ve své pouti vesmírem. NASA na ní reaktivovala jinou sadu trysek

Odborníkům z NASA se podařil husarský kousek – reaktivovali jinou sadu trysek na sondě Voyager 1, která se momentálně nachází ve vzdálenosti cca 25 miliard kilometrů od naší planety.

Tato akce si podle dostupných informací vyžádala týdny pečlivého plánování. Koncem srpna však bylo hotovo.

Není to poprvé, co inženýři museli přepnout na odlišnou sadu trysek. V roce 2002 i 2018 bylo zapotřebí provést totéž a to ze stejného důvodu jako nyní – nahromadění matriálu (v tomto případě oxidu křemičitého), které snížilo jejich účinnost.

„Všechna rozhodnutí, která budeme muset v budoucnu učinit, budou vyžadovat mnohem více analýz a opatrnosti, než tomu bylo dříve,“ poznamenala v této souvislosti Suzanne Dodd z NASA.

Dodejme, že dotyčná sonda má celkem tři sady trysek, které byly navrženy tak, aby jí pomohly provést několik planetárních průletů. V současné době nikdo s jistotou nedokáže říct, do kdy bude schopna ve své pouti pokračovat.

„Mým mottem po dlouhou dobu bylo 50 let, nebo krach. Zdá se, že se k tomu tak nějak blížíme,“ prohlásil v březnu astronom Stamatios Krimigis, který na misi Voyager 1 pracoval od 70. let minulého století.