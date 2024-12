Sondám Voyager dochází energie. Není jasné, jak dlouho ještě vydrží fungovat

Sondám Voyager 1 a 2, které byly vypuštěny v roce 1977, pomalu ale jistě dochází energie. Inženýři tak postupně musí vypínat vědecké přístroje umístěné na jejich palubách. Doufají však, že sondy vydrží fungovat až do 50. výročí svého letu vesmírem.

Sondy spoléhají na radioizotopové termoelektrické generátory, které využívají radioaktivně se rozpadající izotopy plutonia-238. Výkon však klesá rychlostí kolem čtyř wattů za rok a aktuální hladiny energie už jsou opravdu nízké.

Když se tak odborníci v říjnu pokusili znovu uvést do provozu jeden z přístrojů na Voyageru 1, došlo k aktivaci bezpečnostní funkce, která zajišťuje vypínání nepodstatných systémů. Týmy tak se sondou ztratily komunikaci a podařilo se jim ji obnovit až 18. listopadu.

Navzdory tomu se jedná o skutečně mimořádné mise, v rámci nichž se dokonce podařilo překročit tzv. helipauzu, tedy vnější hranici heliosféry, která se nachází ve vzdálenosti přes 120 AU.

„Myslím, že jsme všichni šťastní a ulevilo se nám, že obě sondy Voyager fungovaly dostatečně dlouho na to, aby tento milník překonaly,“ uvedla manažerka projektu Voyager Suzanne Dodd v listopadovém prohlášení.

„To je to, na co jsme všichni čekali. Teď už se těšíme na to, co všechno se budeme moct dozvědět, když budeme mít obě sondy mimo heliopauzu,“ dodala.