Sony + Honda = elektromobil AFEELA. První to vymyslí, druhý to vyrobí a prodá. Už v létě 2026

V lednu 2020 představilo Sony koncept elektrického sedanu Vision-S a tvrdilo, že nemají v plánu jej vyrábět, že jej budou používat pro demonstraci vlastních technologií.

V lednu 2022 představilo Sony technologiemi prošpikované SUV pro sedm lidí Vision-S 02. Už tehdy Japonci řekli, že jej chtějí vyrábět, ale ještě nebyl jasný termín.

Teď je leden 2023, Sony a Honda představují elektromobil AFEELA a naplno říkají, že předobjednávky začnou v první polovině roku 2025 a první hotová auta dodají v létě 2026.





Vision-S (rok 2020) • Vision-S 02 (2022) • AFEELA (2023)

Co se specifikací týče, nevíme mnoho: výkon dvou motorů 400kW (536 koní) pohání všechna čtyři kola, z nuly na 100 km/h se AFEELA dostane za 4,8 sekundy a maximální rychlost je 240 km/h. Neznáme kapacitu baterie, ani cenu.



Zato Sony hodně mluvilo o 45 kamerách a senzorech, které neustále monitorují interiér i okolí auta. Hlavním cílem je bezpečnost, autonomní řízení a AR navigace – grafika se promítne přímo do zorného pole řidiče.

Sony si také věří, že s veškerými zkušenostmi nabídne lepší infotainment, než jakákoliv automobilka na světě. Počítá se také s hrami, auto bude neustále online a Sony slibuje pravidelné aktualizace systému. Základem palubního počítače bude platforma Qualcomm Snapdragon digital chassis.

Role Sony a Hondy. Co je AFEELA?

Sony a Honda kvůli elektromobilům zakládají společnou firmu Sony Honda Mobility Inc. Kupodivu nejde o rovnocenné partnerství, Sony si ponechalo hlavní slovo. Přitom elegantně řeší typický a zcela klíčový problém technologických firem – výrobu a distribuci aut, o což se postará Honda. Benefitovat by měla i Honda, o jejímž elektrickém programu se aktuálně nedá říct, že by udával směr.

Letos jsme na veletrhu CES viděli pouze sedan, nikoliv loňské SUV. Nicméně Sony pocitově jméno AFEELA (shm-afeela.com) používá jako značku, nikoliv modelové označení. Můžeme tedy hádat, že se SUV přidá později jako další model.