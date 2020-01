Soumrak tradičních leteckých soubojů: Čína plánuje vybavit své bojové letouny laserovými zbraněmi

Vše nasvědčuje tomu, že brzy budeme vídat letouny vyzbrojené lasery. Intenzivně na tom pracují i v Číně. Představitelné čínské armády nedávno zveřejnili dvě nabídky pro dodavatele, jejichž prostřednictvím shánějí jednak laserový systém pro bojové letouny, a pak také software, které by takový laserový systém ovládal.

Uvedené nabídky jsou utajované a vyzývají čínské společnosti, které se zabývají vojenskými technologiemi, aby tyto věci vyvinuly. Jak je to v podobných případech obvyklé, Pentagon používá podobný systém pro obstarávání nových zbraní a vybavení.

V závislosti na výkonu použitých laserů by mohly být laserové systémy na letounech použity k obraně proti útokům protivníka raketami nebo také k útokům na letouny protivníka či jeho pozemní cíle. Podle expertů laserové zbraně představují novou revoluci ve vojenském letectví a mohly by vést k zániku leteckých soubojů, tak jak je známe dnes.

Zdá se, že by čínské letectvo mohlo nainstalovat laserové systémy na stíhací letouny Shenyang J-15 „Létající žralok“, či Chengdu J-20 „Mocný drak“ anebo na podpůrné letouny, jako je například transportní Xi'an Y-20.

Slabší lasery by měly hrát roli obranného systému a sestřelovat přilétající rakety anebo také oslňovat posádky protivníkových strojů v dosahu. Naproti tomu silnější lasery by zase měly být schopné poškodit nebo i zlikvidovat protivníkův letoun či větší balistické rakety.

Laserové zbraně chtějí i Američané

O letecké laserové zbraně má neskrývaný zájem i US Air Force. Rádi by umístili takové zbraňové systémy například na letouny KC-135 Stratotankers. Tyto stroje sice mohou vystřelovat klamné cíle, jimiž lze zmást radarem či infračerveně naváděné střely, ale jinak tyto letouny a další jim podobné postrádají obranný systém, s jehož pomocí by bylo možné aktivně zneškodnit přilétající rakety.

Velitelství speciálních operací letectva Air Force Special Operations Command by rádo vyzbrojilo laserovým systémem obávaný letoun palebné podpory Lockheed AC-130U „Spooky“, čímž by tento stroj získal další prostředek pro devastaci pozemních cílů.

Stejně tak by laserové systémy měly dostat stíhací letouny US Air Force. Pokud k tomu dojde, tak to zřejmě bude konec tradičních leteckých soubojů zblízka. Letoun s laserem by mohl prakticky okamžitě zničit kterýkoliv letoun protivníka v dohledu, takže se stíhači budou snažit navzájem sestřelit na velkou vzdálenost, mimo přímý dosah laserů.

Titulní foto: Alert5, CC BY-SA 4.0