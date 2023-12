Soustava ALMA prozkoumala nejvzdálenější známou spirální galaxii

Je to jen o něco déle než 2 roky, co byla objevena podivuhodná galaxie BRI 1335-0417 v souhvězdí Panny. Záření této galaxie k nám letělo asi 12,4 miliardy světelných let. Pozorujeme ji v době, kdy byl vesmír starý asi jen 1,4 miliardy let. Vzhledem k rozpínání vesmíru je dnes tato galaxie od nás ve skutečnosti vzdálená asi 25 miliard let (Comoving distance).

Zmíněná galaxie má spirální strukturu. Je to nejvzdálenější a nejstarší spirální galaxie, jakou jsme zatím ve vesmíru nalezli. V jejím objevu sehrála klíčovou roli soustava radioteleskopů ALMA v Chile a tým odborníků, který vedl Takafumi Tsukui z Australian National University.

Tsukui a jeho spolupracovníci jsou i za novým pozorováním této výjimečné galaxie, opět s radioteleskopy ALMA. Tentokrát detailněji prostudovali její strukturu. Zajímalo je především to, jak kosmický plyn proudí do této galaxie i z galaxie ven. Plyn je materiálem pro vznik nových hvězd a jeho chování vypovídá o charakteru dané galaxie.

Vědci v tomto případě nejen dokázali zachytit pohyb plynu v oblasti galaxie BRI 1335-0417, ale také pozorovali vznik „seismické vlny“ v galaktickém disku. Bylo to poprvé u rané galaxie tohoto typu. Galaktický disk, tvořený hvězdami, plynem a prachem, se pohybuje způsobem, který není nepodobný kruhům na hladině vody po dopadu kamene.

Ve hře je nějaký vnější faktor

Jak upozorňuje Tsukui, vertikálně oscilující pohyb galaktického disku souvisí s nějakým vnějším faktorem. Zřejmě jde o příliv nového plynu do pozorované galaxie anebo mohlo dojít ke kontaktu s jinou galaxií v sousedství. Obě dvě tyto možnosti by přitom podle Tsukuiho měly vyústit do intenzivnější tvorby nových hvězd.

Při pozorování hlubokého vesmíru obvykle zjišťujeme, že rané galaxie tvoří nové hvězdy s mnohem větší chutí než moderní galaxie – protože mají k dispozici spoustu kosmického plynu.

Přesně to sedí i na galaxii BRI 1335-0417. Má sice podobnou hmotnost jako naše Mléčná dráha, ale nové hvězdy tam vznikají několiksetkrát rychleji.

Aby toho nebylo málo, Tsukui s kolegy rovněž objevili v centru galaxie BRI 1335-0417 strukturu, která je blízce podobná galaktické příčce, tedy masivní struktuře, která prochází galaktickým centrem a na kterou se napojují spirální ramena galaxie. Opět jde o nejvzdálenější případ galaxie s příčkou, jaký jsme doposud ve vesmíru pozorovali.