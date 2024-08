Soustava radioteleskopů MeerKAT objevila nový rádiový kroužek Kýklos

Nedávné rádiové průzkumy oblohy přinesly objev záhadných struktur patrných v rádiové oblasti, kterým se říká „podivné rádiové kroužky“ (ORC, Odd radio circle). Pozorujeme je ve vzdáleném vesmíru, jsou nápadně kruhové a jejich rozměry jsou opravdu kosmické, obvykle několik milionů světelných let. Astronomové si stále nejsou jistí, jak takové struktury ve vesmíru vznikají.

Mezinárodní tým astronomů, který vedl Cristobal Bordiu z italské Catania Observatory, nedávno objevil podobnou rádiovou strukturu, i když není zdaleka tak veliká ani vzdálená jako v případě divných rádiových kroužků ORC. Rádiová struktura dostala jméno J1802–3353 a radioastronomové jí přezdívají Kýklos (podle řeckého výrazu pro kruh).

Jak mohl Kýklos vzniknout? Hypotéz je hned několik

V objevu rádiového kroužku Kýklos sehrála klíčovou roli jihoafrická soustava radioteleskopů MeerKAT. Kýklos se nachází asi 6 stupňů od galaktické roviny a blízko galaktického centra. Stejně jako rádiové kroužky ORC je téměř kruhový, ale v řadě detailů se liší, například pokud jde o pozici na obloze anebo mnohem nižší „jasnost“ v pásmu 1,0 GHz.

Astronomové podle dostupných informací pracují s několika hypotézami, jak mohl Kýklos vzniknout. Mohlo by jít o pozůstatek supernovy, planetární mlhovinu, pozůstatek novy nebo také materiál, který obaluje masivní hvězdu v pozdní fázi vývoje. Bordiu s kolegy se přiklánějí k poslední jmenované hypotéze a na základě analýz dat se domnívají, že by mohlo jít o projev Wolfovy–Rayetovy hvězdy.

Wolfovy–Rayetovy hvězdy jsou velmi hmotné a velmi žhavé objekty. Jejich hmotnost se pohybuje kolem 25 až 60 Sluncí, jejich povrchová teplota dosahuje 25 až 100 tisíc kelvinů. Mají velmi krátkou životnost, zřejmě kratší než 1 milion let. Velmi intenzivně vyvrhují velké množství hmotu do okolního vesmíru. Rádiový kroužek Kýklos by mohl být jedním z projevů této bouřlivé aktivity.

Další pozorování a detailní prostudování rádiového kroužku Kýklos by mohlo napovědět víc a určit, zda se opravdu jedná o projev Wolfovy–Rayetovy hvězdy. Takové hvězdy jsou velice vzácné a každá nová informace o nich je astronomy velmi vítaná.