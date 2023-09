Space Force dopravily do vesmíru další várku špionážních satelitů

U.S. Space Force v neděli z Cape Canaveral vypustily raketu Atlas 5 s přísně tajným nákladem patřícím National Reconnaissance Office (NRO). Na její palubě se podle CBS News nacházelo i několik špionážních satelitů, jejichž cílem byla geosynchronní oběžná dráha.

Tuto orbitu konvenčně využívají vojenské a meteorologické družice, kterým umožňuje udržovat si přesně tu stejnou pozici.

„Myšlenka mise je umístit satelit na geosynchronní oběžnou dráhu a pak tento orbitální režim sledovat a získat představu o tom, co se každý den odehrává,“ konstatoval šéf NRO Chris Scolese.

Významná součást odstrašování

„Chceme také vědět, zda se děje něco, co je neočekávané, nebo co by se dít nemělo – co by mohlo potenciálně představovat hrozbu pro nějaké vysoce hodnotné aktivum, ať už naše, nebo některého z našich spojenců,“ dodal.

Představitelé Space Force se rovněž rozhodli zveřejnit informaci, že satelity byly navrženy tak, aby jim poskytly lepší rozhled v tzv. „geo belt“, tedy oblasti nacházející se více než 35 000 kilometrů nad rovníkem naší planety. Jde o součást tajné mise s názvem Silent Barker.

„Významnou součástí odstrašování je i to, pokud protivník ví, co můžeme a co nemůžeme vidět. Takže vlastně chceme, aby naši konkurenti věděli, že v geo máme oči, že vidíme, co se děje,“ vysvětlil Michael Guetlein ze Space Force.

Titulní foto je pouze ilustrační.