SpaceX čeká jeden z nejničivějších testů. V sobotu během letu zkolabuje Falcon 9 s lodí Crew Dragon

V sobotu po druhé hodině odpolední našeho času (8:00 východního času) odstartuje jeden z posledních velkých testů, které potřebuje SpaceX splnit k tomu, aby dostala od NASA zelenou vynášet lidskou posádku v lodi Crew Dragon na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS.

Jedná se o zkoušku In-Flight Abort, tedy přerušení během letu, která má ověřit, jak loď s posádkou zareaguje, pokud selže samotný raketový nosič. A přesně to si SpaceX a NASA v sobotu vyzkoušejí ve čtyřhodinovém okně, během kterého z rampy 39A na Mysu Canaveral odstartuje raketa Falcon 9, u níž dojde během letu k simulované poruše.

Čeká nás efektní podívaná

Když bude nosič zhruba 21 kilometrů nad zemí, dostane Crew Dragon instrukci, aby spustil záchranný systém. To v praxi znamená, že se zažehnou jeho pomocné raketové motory SuperDraco, které zafungují podobně jako katapult vojenských letounů.

Animace průběhu sobotního testu:

Tah motorů odhodí loď do bezpečné vzdálenosti od samotného Falconu, který naopak dostane instrukci, aby vypnul svůj raketový motor. Kapsle pro lidskou posádku po balistické křivce vystoupá do cca 40 kilometrů. Tou dobou už motory SuperDraco nebudou hořet, takže převáží gravitační síla a Crew Dragon přejde do pádu.

Oddělí se od něj raketová část a loď se natočí do přistávací polohy. Osm kilometrů nad zemí vystřelí padákový systém a Crew Dragon bezpečně přistane na hladině zhruba 32 kilometrů od pobřeží. Takový je tedy alespoň plán NASA a SpaceX.

Trauma jménem Challenger

Z inženýrského hlediska se jedná o velmi náročnou bezpečnostní podmínku, která celý raketový systém komplikuje a prodražuje, Spojené státy ale mají dodnes v paměti katastrofu raketoplánu Challenger, který během své poslední mise STS-51-L krátce po startu explodoval.



Exploze raketoplánu Challenger zkraje roku 1986 (Zdroj: NASA)

Let tehdy po 73 sekundách přerušila exploze hlavní nádrže a raketoplán se roztrhal na kusy. Samotná kabina s posádkou však zůstala vcelku a po několika minutách dopadla rychlostí 334 km/h na hladinu oceánu.

Část posádky byla pravděpodobně při vědomí, během záchranných operací a následného vyšetřování totiž NASA našla několik použitých dýchacích přístrojů. Množství spotřebovaného plynu odpovídalo necelým třem minutám, během kterých padala kabina zpět na zemský povrch.

Crew Dragon přežije, Falcon 9 se roztrhá

V případě lodi Crew Dragon by se nic takového stát nemělo, bude totiž vybavená zmíněným záchranným systémem, který by měl teoreticky vydržet i destrukci raketového nosiče během letu. Sobotní test ukáže, jestli nefunguje pouze na papíře a v laboratorních podmínkách, ale i v reálných podmínkách.

A samotná raketa Falcon 9? Aerodynamické síly ji nejspíše roztrhají na kusy a dopadne do Atlantického oceánu. Přesné místo a chování vypočítat nelze, bude totiž záležet na aktuálních meteorologických podmínkách.

V každém případě, mělo by se jednat o efektivní podívanou, a tak si v sobotu po obědě rozhodně nalaďte NASA TV (program vysílání). Živý přenos začne v 13:45 SEČ (7:45 ET), přičemž k dispozici je ono čtyřhodinové testovací okno. Předpověď počasí je zatím dobrá.