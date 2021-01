SpaceX chce chytat vracející se raketové stupně Super Heavy ramenem rampy

Společnost SpaceX Elona Muska v poslední době upoutává zájem médií po celém světě se svou připravovanou masivní kosmickou lodí Starship a její ještě masivnější nosnou raketou Super Heavy. Společně by se měly stát největší raketou, jaká doposud startovala do vesmíru.

První stupeň této rakety, čili Super Heavy, by měl mít výšku 72 metrů a průměr 9 metrů. Jeho hmotnost na startu by měla být 3 680 tun, přičemž většinu této váhy bude tvořit palivo, tedy kapalný metan s kapalným kyslíkem, pro cca 28 motorů Raptor. Stupeň Super Heavy vynese Starship do vesmíru, a pak se vrátí zpět na zem.

Od počátku bylo záměrem SpaceX, že stupně Super Heavy budou fungovat jako opětovně použitelné. Nejprve plánovali, že budou přistávat stejně jako první stupeň nosné rakety Falcon 9. Ten je vybavený vysunovacími přistávacími vzpěrami a měl je mít i stupeň Super Heavy.

Nečekaná změna

Ve středu 30. prosince ale Musk překvapivě oznámil, že zásadně změnili postup pro návrat stupně Super Heavy. Už nebude mít žádné přistávací vzpěry. Namísto toho SpaceX hodlají pozoruhodným způsobem „chytat“ tento stupeň v závěrečné části přistávacího manévru.

K zachycení poslouží startovací rampa, přičemž by přistávající stupeň mělo uchopit rameno rampy. Při tomto manévru se uplatní i vysunovací kormidla, jimiž je vybaven i první stupeň rakety Falcon 9. U stupně Super Heavy pomohou při zachycení stupně ramenem rampy.

Musk uvádí, že je k tomu vedla snaha o maximální nasazení stupňů Super Heavy při letech do vesmíru. Jejich cílem je, aby tyto stupně zvládly více startů během jediného dne. Pokud tento stupeň při přistání úspěšně zachytí startovací rampa, tak prý bude možné prakticky okamžitě doplnit palivo a připravit k dalšímu startu za méně než hodinu.

Jak říká Musk, přistávací vzpěry sice fungují, ale ještě lepší to bude zvládnout bez nich. Takový postup kromě zrychlení přípravy na další start rovněž ušetří náklady na přistávací vzpěry.

SpaceX zahájili výrobu prvního prototypu Space Heavy už před pár měsíci. Podle Muska by během další pár měsíců měl stupeň Super Heavy projít prvními testy. V letošním roce (2021) by měl již také vzlétnout.

Titulní foto: Space Exploration Technologies Corp., CC0