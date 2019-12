SpaceX chystá příští rok až 38 startů Falconu 9. Létat bude hlavně s družicemi Starlink

SpaceX Elona Muska plánuje pro příští rok mnohem více startů rakety Falcon 9. O zákazníky SpaceX nemá nouzi, ale hlavním „generátorem“ rostoucího počtu startů má být satelitní síť Starlink.

Spaceflightnow cituje provozní ředitelku SpaceX Gwynne Shotwellovou, podle které by rakety Falcon 9 s družicemi Starlink mohly startovat v průměru dvakrát měsíčně. Kromě toho firma očekává ještě 14 až 15 startů pro jiné zákazníky. Celkově by mohly motory Merlin Falconu 9 zaburácet až 38krát, což by znamenalo téměř trojnásobek startů ve srovnání s letošním rokem.

Počty startů (včetně Falcon Heavy)

SpaceX se daří. K poslednímu velkému selhání Falconu 9 došlo v září 2016. Raketa tehdy explodovala s izraelským komunikačním satelitem během příprav na startovací rampě. Od té doby má Falcon 9 na kontě 52 úspěšných startů v řadě.

Firma bude muset v továrně v Hawthorne vyrobit více druhých stupňů. Naopak počet vyrobených prvních stupňů v průběhu let klesá. Shotwellová očekává, že jich firma vyrobí za rok 10, přičemž v v minulosti to bylo 16 až 18. Důvodem je znovupoužitelnost. Mnoho startů obstarají první stupně, které už na svém kontě mají minimálně jeden let. Pokles výroby umožňuje SpaceX přesunout personál na jiné aktivity v rámci firmy.

První start hned po Novém roce

Pokud by se naplnil plán asi 24 startů Falconu 9 s družicemi Starlink, zvýšil by se na konci příštího roku jich počet ze současných 120 na 1440. Je ale spíše nepravděpodobné, že vše půjde jako po drátkách. K prvnímu startu s družicemi Starlink má dojít 4. ledna.

Let s lidmi i nad ostrovem svobody

Firmu čeká příští rok několik speciálních startů. V březnu a srpnu vynese Falcon 9 nákladní loď Dragon k ISS. „Nejdříve 11. ledna“ by měl proběhnout start rakety s lodí Crew Dragon. Po 1,5 minutě se motory rakety vypnou a loď se oddělí a vzdálí od rakety.

Půjde o test záchranného systému Crew Dragonu za letu. Pokud dopadne vše dobře, měli bychom se příští rok dočkat i prvního pilotovaného letu lodě k ISS.

Na konci roku má odstartovat znovu také raketa Falcon Heavy, která vynese na geostacionární dráhu družici pro Vzdušné síly USA.

Historický start se chystá na březen. Falcon 9 při něm vynese argentinskou družici pro sledováni Země SAOCOM 1B. Půjde o první start na polární dráhu z Mysu Canaveral od roku 1960.

Před téměř 60 lety proběhl start rakety Thor-Ablestar nestandardně, raketa se odklonila od plánovaného kurzu, a tak byla raději zničena. Trosky však spadly na Kubu a zabily krávu. Incident zhoršil už tak napjaté vztahy mezi USA a Kubou. Američané následně lety na polární dráhu přesunuli raději na západní pobřeží.

Falcon 9 by měl po startu z Mysu Canaveral zamířit směrem na jih. K přistání či dopadu prvního stupně dojde ještě před dosažením Kuby, na kterou přeletí ve velké výšce už jen druhý stupeň.