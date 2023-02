SpaceX dopraví do vesmíru dva špionážní satelity schopné „orbitálního pronásledování“

Raketa SpaceX by v říjnu tohoto roku měla vynést na oběžnou dráhu dvojici špionážní satelitů, které vyrobil startup True Anomaly. Upozornil na to server Wired.

Jakmile budou oba tzv. Šakalové na místě určení, kromě jiného si procvičí to, co dotyčný startup nazývá „orbitálním pronásledováním“ („orbital pursuit“).

Šakal sice není vybaven žádnými zbraněmi, nicméně dokáže se například přiblížit k jiné družici a „shromažďovat informaci o jejich sledovacích či zbraňových systémech nebo pomáhat zachytit komunikaci“.

Eskalující faktor?

Někteří odborníci však pokládají otázku, zda by se existence podobných produktů sama o sobě nemohla stát eskalujícím faktorem. „Čím se True Anomaly liší, je způsob, jakým svůj satelit prezentuje – spíše jako systém pronásledování, než jako zobrazovací systém či systém sbírání zpravodajských informací,“ prohlásila Kaitlyn Johnson z Center for Strategic & International Studies.

„To mě znepokojuje, protože by to mohlo způsobit neúmyslnou eskalaci... naši protivníci by ji mohli vnímat jako vojensky řízenou společnost, která o tuto schopnost začala usilovat,“ dodala.

Tato kritika ovšem nemění nic na tom, že True Anomaly již získala finanční prostředky ve výši zhruba 23 milionů dolarů, přičemž podstatná část této částky pochází z investičního fondu amerického senátora JD Vance.