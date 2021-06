SpaceX hledá medicínského inženýra, který se bude podílet na vývoji kosmické lodi Starship

Kosmická loď Starship bude mj. muset disponovat něčím na způsob malého zdravotnického zařízení – tedy kabiny s lékařským vybavením, v níž budou ošetřováni nemocní či zranění členové posádky i případní pasažéři.

SpaceX proto v těchto dnech začala hledat medicínského inženýra, jehož úkolem má být připravit pro Starship odpovídající řešení. Upozornil na to server Tesmanian.

„Lékařský tým SpaceX je zodpovědný za vývoj koncepce provozu, lékařského systému, výzkumných a monitorovacích protokolů a technologií nezbytných k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví členů posádky, kteří létají na mise SpaceX,“ uvádí mj. Muskova společnost.

„Budete spolupracovat s interdisciplinárním týmem techniků, specialistů i přímo se zákazníky na vývoji lékařských schopností a provádění misí.“

Ideální kandidát by měl být vynikající a týmově orientovaný odborník (Doctor of Medicine nebo Doctor of Osteopathic Medicine) s dostatkem klinických zkušeností i „vášní pro vesmír a prokazatelným zájmem o lidské vesmírné lety“.

Titulní foto: Official SpaceX Photos, CC BY-NC 2.0