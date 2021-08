SpaceX hodlá obsluhovat rakety Starship a stupně Super Heavy „Mechazillou“

V lednu 2021 šéf SpaceX Elon Musk představil nejnovější plán, který zvyšuje počet letů raketami Starship, protože dramaticky zkracuje dobu potřebnou pro přípravu dalšího startu.

Klíčovým prvkem je obslužná rampa pro Super Heavy a Starship, která by měla „chytat“ stupně Super Heavy, když se budou vracet zpět na Zemi. Tím odpadne nutnost instalovat na tyto stupně přistávací vzpěry. Podobně by rampa mohla zachytávat při návratu rakety Starship.

Společnost SpaceX v nedávné době vybudovala v prostoru zařízení South Texas Launch Facility u Boca Chica relativně jednoduše stavěnou ocelovou věž o výšce 145 metrů. Teď bude možné tuto věž postupně vybavit velkými pohyblivými rameny, hydraulickými systémy, přívody paliva a dalšími prvky, které by z ní měly udělat to, co Musk emotivně nazývá „Mechazilla“.

Muskova přezdívka věže nejspíš souvisí s klasickým „godzillovým“ filmem „Godzilla vs. Mechagodzilla“ z roku 1974, v němž se poprvé objevuje robotická verze slavného monstra, či s některým z jeho následovníků. Mechagodzilla byla původně mimozemským strojem, který napadl Godzillu, zatímco v novějších filmech obvykle jde o lidmi vyrobený stroj, který má bránit Japonsko proti Godzille.

Mechazilla i na Marsu?

Komunita příznivců SpaceX a vesmírných letů v poslední době zveřejnila své představy, jak by Mechazilla mohla vypadat a fungovat, v podobě zajímavých obrázků a animací.

SpaceX počítá s tím, že Mechazilla obslouží stupeň Super Heavy před dalším startem za méně než hodinu. Také plánuje, že rampa bude časem obsluhovat rakety Starship. Tento scénář by měl být reálný, pokud SpaceX přistoupí k pozemské raketové dopravě, kdy by rakety Starship provozovaly komerční lety a vozily pasažéry mezi vzdálenými metropolemi.

Musk rovněž nedávno prozradil, že v budoucnu počítá s výstavbou podobné „Mechazilly“ na Marsu. Na Marsu by rovněž měly být vyráběny stupně Super Heavy pro mise do vzdálenějších končin Sluneční soustavy. Podle Muska by to byl velký úspěch a pokrok pozemské civilizace.

Základna Boca Chica se chystá na orbitální misi:

Titulní foto: Official SpaceX Photos, CC BY-NC 2.0