SpaceX koupila společnost vyrábějící padáky pro vesmírnou techniku

Muskova SpaceX nedávno v tichosti koupila společnost Pioneer Aerospace, která navrhuje a vyrábí padáky pro znovupoužitelné kosmické lodě i další vesmírnou techniku včetně kapslí Crew Dragon.

Podle dostupných informací se Pioneer Aerospace nacházela na pokraji bankrotu, díky čemuž jí SpaceX získala za velice výhodnou cenu 2,2 miliony dolarů.

Pioneer Aerospace působí na trhu již od roku 1938 a během své dosavadní existence vybavila padáky mnoho známých zařízení pro průzkum vesmíru, jako např. sondu Galileo, kosmickou loď Gemini či rover Mars Opportunity.

Vesmírné padáky jsou věda

SpaceX tak díky této akvizici mj. získala přístup k rozsáhlému know-how, z něhož nyní bude moc čerpat při výrobě padáků pro výše zmíněné Crew Dragony atd.

Oproti tomu alternativa – tedy nechat Pioneer Aerospace zkrachovat – by jí do budoucna mohla způsobit nemalé potíže s hledáním nového dodavatele, který by zdaleka nemusel být tak kvalitní.

„Vesmír je těžký, ale vesmírné padáky jsou mnohem těžší. Do značné míry je to vlastně jedna z úplně nejtěžších věcí na výrobu, snad kromě velice složitého pohonného systému,“ konstatoval Abhi Tripathi z UC Berkeley.