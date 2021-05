SpaceX odhalila své plány na první testovací orbitální let Starshipu

Společnost SpaceX zaslala Federal Communications Commission dokument, v němž popisuje své plány na zkušební orbitální let Starshipu. Upozornil na to The Verge.

Při tomto testu již samozřejmě bude využit i obří booster Super Heavy, který se po určité době od Starship oddělí a „provede částečný návrat a přistane v Mexickém zálivu ve vzdálenosti zhruba 20 mil od pobřeží“.

Starship bude pokračovat v letu, dosáhne oběžné dráhy a nakonec nedaleko severozápadního pobřeží Kauai „měkce přistane do oceánu“. Zatím není jasné, jak přesně toto přistání bude probíhat.

Muskova společnost doufá, že se jí podařit shromáždit co možná nejvíce dat, aby „kvantifikovala vstupní dynamiku a lépe pochopila, co kosmická loď zažívá v letovém režimu, který je extrémně obtížné přesně předpovědět nebo replikovat pomocí výpočetní techniky.“

Podle zahraničních komentátorů tato událost bude představovat klíčový odrazový můstek k dalšímu vyslání lidí na Měsíc a později i poprvé na Mars. Rozhodně byste si ji tedy neměli nechat ujít.

Titulní foto: SpaceX, CC 1.0