SpaceX oslavuje 20 let videem s rekapitulací zásadních momentů. Podívejte se, jak se plnil sen Elona Muska

14. března 2002 byla ve skladu v kalifornském El Segundu založena společnost Space Exploration Technologies Corp., kterou dnes známe pod zkráceným označením SpaceX. U příležitosti dvacátého výročí publikovala na Twitteru zhruba minutu a půl dlouhé video, ve kterém připomíná některé zásadní okamžiky.

„Dnes slavíme založení společnosti SpaceX a 20 let úspěchů tohoto neuvěřitelného týmu – na vytvoření budoucnosti, ze které se můžeme všichni těšit.“ uvádí příspěvek na sociální síti. Na záběrech jsou zachyceny klíčové momenty z prvních dvou desetiletí, a jak uvidíte, byla to opravdu divoká jízda.

SpaceX slaví 20 let

Soukromě financovaná společnost pro lety do vesmíru, kterou 14. března 2002 založil miliardář a podnikatel Elon Musk, uskutečnila svůj první orbitální start s raketou Falcon 1 až o dlouhých šest let později – tedy v roce 2008.

Od té doby následovaly v rychlém sledu další přelomové mise. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří řízené přistání prvního stupně nosné rakety, což se zdálo nemožné, dokud to společnost SpaceX skutečně nedokázala. Vyřešení způsobu přistání nosné rakety bylo klíčem k cíli vytvořit opakovaně použitelný raketový systém, který by výrazně snížil náklady na cesty do vesmíru.

Po několika neúspěšných pokusech, kdy se první stupeň rakety krátce po návratu na Zemi převrátil a explodoval, se v říjnu roku 2015 konečně podařilo první úspěšné přistání. Od té doby se povedlo tento manévr zdokonalit, což firmě umožňuje renovovat nosné stupně rakety Falcon 9 pro opakované použití.

Spolupráce s NASA

Kromě vynášení malých satelitů pro různé společnosti a organizace se SpaceX stala významným partnerem NASA pro lety na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a zpět. Nejprve začala s dodávkami nákladu pomocí své kosmické lodě Dragon, poté přešla k letům s astronauty v lodi Crew Dragon.

První let s posádkou k ISS se uskutečnil v roce 2020, kdy astronauti NASA Doug Hurley a Bob Behnken úspěšně cestovali na orbitální stanici a zpět. Jednalo se o první americký let s posádkou od ukončení programu Space Shuttle v roce 2011. Od prvního letu využila NASA loď Crew Dragon k několika misím s posádkou k ISS. Čtvrtý let se čtyřmi astronauty je aktuálně naplánován na duben.

Společnosti SpaceX také patří ocenění za „nejpodivnější náklad vyslaný do vesmíru“. Získala ho poté, co v roce 2018 při zkušebním letu rakety Falcon Heavy vynesla na oběžnou dráhu automobil Tesla Roadster s figurínou „Starmana“ sedící za volantem.

Elonovy ambice nehasnou

Podstatně užitečnější je projekt Starlink, využívající postupně rostoucí konstelaci malých satelitů k poskytování širokopásmového připojení na Zemi. Hlavním cílem je poskytnout internet v místech se slabým pokrytím nebo nekvalitním a pomalým připojením.

Musk má se SpaceX velké ambice – v současnosti připravuje první zkušební orbitální let nové generace kosmické lodě Starship, která má v příštích letech dopravit posádky na Měsíc a možná i na Mars. Musk často mluví o svém snu vybudovat jednoho dne na Marsu soběstačné město, které by lidstvu zaručilo přežití v případě katastrofy na Zemi, a nezdá se, že by se tohoto plánu chtěl v dohledné době vzdát.

Patrně jen málokdo bude při ohlédnutí do historie zpochybňovat, že SpaceX za posledních dvacet let překonala veškerá očekávání. Určitě bude zajímavé sledovat, čeho bude Elon Musk a jeho tým schopen dosáhnout v příštích 20 letech.