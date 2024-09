SpaceX pošle Starship na Mars již za dva roky. Oznámil to Elon Musk

Kosmická loď Starship se vydá na Mars již za dva roky. Tedy za předpokladu, že vše půjde podle plánů Elona Musk, který se na toto téma o víkendu opět rozepsal na sociální síti X (dříve Twitter).

První lety se uskuteční bez posádky, neboť SpaceX chce nejprve důkladně otestovat spolehlivost přistávání na rudé planetě. „Pokud tato přistání proběhnou dobře, pak první lety s posádkou na Mars budou za 4 roky,“ konstatoval Musk.

Frekvence letů se následně bude zvyšovat, přičemž hlavním cílem je vybudovat na Marsu „soběstačné město“ – a to do pouhých 20 let.

„Být multiplanetární výrazně prodlouží pravděpodobnou životnost vědomí, protože už nebudeme mít všechna naše vejce – metaforicky i doslovně – na jedné planetě,“ napsal Musk.

Samozřejmě je otázkou, jak moc je tento časový harmonogram reálný, neboť na Starship se stále pracuje a zatím stále není jasné, kdy bude připravena. Např. japonský miliardář Jusaku Maezawa kvůli tomu nedávno zrušil komerční cestu k Měsíci.

„Smlouvu jsem podepsal v roce 2018 na základě předpokladu, že dearMoon odstartuje do konce roku 2023. Ten projekt je ve vývoji, takže věci jsou, jaké jsou, nicméně stále není jisté, kdy bude moct Starship odstartovat,“ vysvětlil.