SpaceX roste konkurence. Vesmírné letadlo Radian One chce létat do vesmíru ještě levněji

Kosmonautika zažívá období renesance. Vedle SpaceX se na scéně objevují noví hráči s ambiciózními projekty. Jeden z nejzajímavějších připravuje firma Radian Aerospace, která pracuje na vesmírném letadlu Radian One.

Tento v mnoha směrech unikátní stroj slibuje budoucnost, ve které bude cestování do vesmíru stejně běžné jako let komerčním dopravním letadlem. Důležitým krokem vpřed je nyní dokončení prvního kola pozemních zkoušek s menším prototypem.

Vesmírné letadlo

Radian Aerospace založili Richard Humphrey a Livingston Holder, kteří mají bohaté zkušenosti z leteckého a vesmírného průmyslu. Holder se v minulosti podílel například na vývoji vesmírných letadel v rámci NASA a věří, že Radian One může konkurovat i zavedeným hráčům, jako je SpaceX. „Je to dlouhá cesta, ale dosud jsme měli skvělé výsledky,“ říká optimisticky.

Prvotní rychlost udělí kolejové startovací zařízení, což znamená energii, kterou letoun nemusí nést na palubě:

Radian One představuje revoluční koncept vesmírného letadla, které je schopné jedné z největších výzev v letectví a kosmonautice – dosažení nízké oběžné dráhy Země (LEO) se strojem s horizontálním startem a přistáním na klasické přistávací dráze.

V praxi to má fungovat tak, že stroj vzlétne a přistane jako běžné letadlo, ale během letu se aktivují raketové motory, které mu pomohou dosáhnout vesmíru. Na rozdíl od tradičních raket, které se po startu postupně zbavují jednotlivých stupňů, by Radian One měl být kompletně opětovně použitelný, což výrazně snižuje náklady na vesmírné mise.

Úspěšné testy prototypu

V září letošního roku bylo úspěšně dokončeno první kolo pozemních testů prototypu PFV01, který je zmenšenou verzí finálního stroje. Testování probíhalo ve Spojených arabských emirátech, konkrétně na letišti v Abu Dhabi, kde bylo provedeno několik tzv. „taxi“ testů, během kterých se letadlo pohybovalo po zemi, zrychlovalo a zkoušelo simulované vzlety, aniž by však skutečně vzlétlo. Hlavním cílem bylo ověřit ovladatelnost při nízkých rychlostech a schopnost správně reagovat na povely, které jsou klíčové pro bezpečné vzlety a přistání.



Obrázků zatím mnoho nemáme, jen pár renderů a model...

Prototyp PFV01 je poháněn dvojicí proudových motorů poskytujících potřebný výkon pro vzlety a přistání. Finální verze Radian One bude vybavena raketovými motory poháněnými metanem, které se aktivují až po vzletu a vynesou letadlo do vesmíru.

V těchto testech tedy primárně nešlo o let do vesmíru, ale o jemné doladění designu letadla. To zahrnovalo i testování aerodynamiky stroje, přesné umístění přistávacího podvozku a těžiště. „Získané údaje nám poskytují zpětnou vazbu o tom, jak se letadlo reálně bude chovat ve vzduchu,“ uvedl spoluzakladatel a technický ředitel Radian Aerospace Livingston Holder.

Konkurence pro SpaceX

Radian One by měl sloužit nejen k přepravě posádek a nákladů na oběžnou dráhu, ale také k dalším účelům. Mohl by například nabízet hypersonické lety pro vojenské účely, přepravovat satelity do vesmíru nebo fungovat jako kurýrní služba pro přenos nákladů zpět na Zemi. To, co dnes nabízí SpaceX – tedy efektivní, levnou a opakovatelnou dopravu do vesmíru – by Radian One mohl posunout na zcela novou úroveň.

Hlavní výhody Radian One spočívají v jeho opětovné použitelnosti a ekonomičtějším provozu. Stroj by měl být schopen provádět opakované lety bez nutnosti výměny drahých raketových stupňů, což může výrazně snížit náklady na jednotlivé lety. Výhody této technologie mohou být obrovské – například by mohly být realitou každodenní lety na oběžnou dráhu.

Firma Radian Aerospace se již začala připravovat na budoucnost, kdy Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) doslouží a nahradí ji nové komerční orbitální stanice, jako například Axiom Station nebo Orbital Reef. Vesmírné letadlo by mohlo sloužit jako hlavní prostředek pro přepravu mezi těmito stanicemi, což by umožnilo rychlý a nákladově efektivní transport posádek i nákladu.

Zdroje: radianaerospace.com, geekwire.com, spacenews.com, techcrunch.com, spacedaily.com.