SpaceX se chce opět zapsat do historie. Plánuje první komerční výstup do vesmíru

SpaceX hodlá realizovat první čistě komerční vycházku do vesmíru, resp. extravehicular activity (EVA). A to během mise Polaris Dawn, která by měla proběhnout letos v létě.

„Je to první komerční EVA. Je to poprvé, co takovou misi nepodniknou vládní astronauti,“ uvedl velitel Jared Isaacman během diskuse na sociální síti X (dříve Twitter).

„To je důležité, protože jednoho dne se dostaneme na Měsíc nebo na Mars. Budeme muset vystoupit z našich dopravních prostředků, opustit bezpečí našich habitatů, a prozkoumávat, stavět i opravovat věci,“ dodal.



Posádka mise Polaris Dawn: Anna Menon, Scott, Pottet, Jared Isaacman a Sarah Gillis

Hlavním cílem této konkrétní EVA bude důkladně otestovat nové skafandry SpaceX. Ty na sobě budou mít všichni členové posádky (Crew Dragon nemá přechodovou komoru, takže do vesmíru se bude vystupovat přímo z kabiny).

Nenastanou-li žádné komplikace, podle zahraničních komentátorů by tato akce mohla připravit půdu pro další privátní spacewalky.

Pro úplnost doplňme, že program Polaris, který financuje právě Isaacman, zahrnuje celkem tři mise, přičemž tou poslední by měl být let připravované kosmické lodi Starship s posádkou.

Titulní foto je pouze ilustrační.