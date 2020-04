SpaceX se nedaří: během testů došlo k destrukcí již třetího prototypu kosmické lodi Starship

V uplynulém týdnu měli zaměstnanci SpaceX napilno – v texaském Boca Chica testovali třetí prototyp kosmické lodi Starship. Zatímco ve středu proběhly zkoušky s dusíkem za běžných teplot podle plánu, o den později následoval nepříjemný neúspěch, informuje Ars Technica.

Kosmická loď byla naplněna kapalným dusíkem a ochlazena na teploty, kterým bude muset čelit během svých letů do vesmíru. Jednalo se o takzvanou „kryogenní tlakovou zkoušku“. Z publikovaných záběrů je evidentní, jak se plášť stroje deformuje, následně dojde ke zhroucení, rozlomení a pádu na zem.

Zkouška se nepovedla

K události se na Twitteru vyjádřil zakladatel a hlavní inženýr Elon Musk: „Uvidíme, co ukáže ráno kontrola dat, ale je možné, že za to může chybná konfigurace testu.“ Nezdá se pravděpodobné, že by tento prototyp byl ještě použitelný pro další zkoušky, takže k testování bude použit připravovaný Starship SN4.

Každopádně nelze přehlédnout skutečnost, že se jedná o již třetí selhání plánované kosmické lodi během pozemních zkoušek. Ty jsou součástí dlouhého procesu, během kterého budou dále provedeny testy motorů Raptor a letové zkoušky.

Do třetice všeho...?

Pojďme si v bodech připomenout, jak dopadly dosavadní testy kosmických lodí Starship:

Starship Mk1 – stavba začala v prosinci 2018, prototyp byl zničen při zkouškách palivové nádrže v listopadu 2019.

Starship SN1 – stavba začala v říjnu 2019, prototyp selhal 28. února 2020 při tlakové zkoušce – důvodem byl špatný svár.

Starship SN2 – stavba začala v únoru 2020, po selhání SN1 doznal několika vylepšení a v březnu úspěšně absolvoval sérii testů.

Starship SN3 – stavba začala v březnu 2020, prototyp selhal 3.dubna 2020 při tlakové zkoušce – důvody zatím nejsou známy.

Starship SN4 – stavba začala v březnu 2020, předpokládá se, že bude použit k testům koncem dubna.

Je zřejmé, že proces navrhování, testování a stavby zcela nové kosmické lodě je obtížný a v cestě stojí mnohé nečekané problémy. Ačkoli jsou kolapsy prototypů nesporně překážkou, je nutné podotknout, že se v podstatě nejedná o nic neobvyklého.