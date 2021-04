SpaceX stále ještě může přistát s lidskou posádkou na Měsíci do roku 2024. Alespoň podle Elona Muska

SpaceX o víkendu úspěšně dopravila na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) další čtyři astronauty. Její generální ředitel Elon Musk má však do budoucna ještě mnohem ambicióznější plány.

Jak jistě víte, cílem programu Artemis je dostat lidi zpět na povrch Měsíce do roku 2024. A Musk se domnívá, že nyní – když NASA uzavřela partnerství s jeho společností a chce za daným účelem využít připravovanou kosmickou loď Starship – je to naprosto reálné.

„Myslím, že to lze uskutečnit… že je to skutečně proveditelné. Stavíme spoustu raket a pravděpodobně nemálo z nich zničíme, ale myslím, že se to podaří,“ konstatoval podle CNBC.

Slavný vizionář rovněž opět promluvil o důležitosti zřízení stálých nebo alespoň dlouhodobých základen na Měsíci a Marsu. Na uskutečnění tohoto jeho snu NASA ostatně již pilně pracuje, a to právě v rámci výše zmíněného programu Artemis.

„Nechceme být jedním z těchto jednoplatetárních druhů… chceme být multiplanetárním druhem,“ uzavřel Musk.