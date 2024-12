SpaceX vyzvedla z oceánu trosky prototypu kosmické lodi Starship

Společnost SpaceX vyslala své zaměstnance do vod u západního pobřeží Austrálie, aby posbírali trosky prototypu kosmické lodi Starship, který byl zničen při zatím posledním zkušebním letu. Upozornili na to tvůrci YouTube kanálu Interstellar Gateway.

Muskova společnost doufá, že analýza těchto trosek by jim mohla přinést poznatky o tom, co přesně se pokazilo. Připomeňme, že protoyp dokázal zažehnout jeden ze svých motorů ve vesmíru, díky čemuž do oceánu dopadl mnohem měkčeji a kontrolovaněji. Přesto následně začal hořet a rozpadl se.

SpaceX usiluje o to, aby příště již k něčemu takovému nedošlo. „Podobně jako jsou cenná data z prvního zachyceného a neporušeného boosteru, existují tuny strukturálních a obtížně viditelných chyb, které by bylo možné nalézt na neporušené Starship navrátivší se na zemi," vysvětluje Interstellar Gateway.

Podle dostupných informací má SpaceX již připravenou speciální loď, která by celý takový zachovaný prototyp mohla dopravit na pevninu.

„Během našeho důkladného zkoumání jejich přístavních operací jsme si všimli všech lan a materiálů potřebných k vytažení Starship zpět, stejně jako plochy s jeřábem, připraveným vyzdvihnout Starship z vody,“ uvádí Interstellar Gateway.

Při troše štěstí by se to mohlo podařit již v rámci příštího zkušebního letu, který je předběžně naplánovaný na 11. ledna nadcházejícího roku a při němž by se měl poprvé představit první zástupce zcela nové generace prototypů zvané „Block 2“.