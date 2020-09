SpaceX začíná pracovat na raketovém boosteru Super Heavy pro kosmickou loď Starship

Elon Musk na pondělním virtuálním summitu Humans to Mars oznámil, že SpaceX hodlá v průběhu tohoto týdne zahájit montáž prototypu masivního raketového boosteru Super Heavy. Ten je určený pro připravovanou kosmickou loď Starship.

Starship bude po svém dokončení dostatečně velká na to, aby dokázala dopravit na Mars (i jinam) až 100 pasažérů – což mj. znamená, že bude potřebovat odpovídající boostery.

Podle Teslarati by měl být Super Heavy vyšší než celá dvoustupňová raketa Falcon 9 a dokonce i Falcon Heavy. Jinak řečeno, půjde o největší LRB (Liquid Rocket Booster), jaký kdy byl postaven. „Bude to docela cool,“ konstatoval Musk.

Oproti původním plánům nicméně došlo k určitým změnám – Super Heavy nakonec nebude disponovat 31 motory Raptor, ale jen 28.

„Stále je to spousta motorů,“ komentoval to úspěšný podnikatel a vynálezce a dodal, že každý Raptor by mohl zdvihnout až dvěstěnásobek své vlastní hmotnosti.

Titulní foto: SpaceX, CC 1.0