SpaceX zničí Mezinárodní vesmírnou stanici. Deorbitální raketa kupodivu nebude variantou Starship

NASA oficiálně oznámila, že vybrala společnost, která se ujme konstrukce deorbitální kosmické lodi potřebné k likvidaci Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Podle předpokladů se jí stala Muskova SpaceX.

„Toto rozhodnutí rovněž podporuje plány NASA pro budoucí komerční destinace a umožňuje pokračovat ve využívání vesmíru v blízkosti Země,“ komentoval to Ken Bowersox ze jmenované kosmické agentury.

Úkolem SpaceX tak nyní bude připravit tzv. US Deorbit Vehicle, tedy zařízení, které ISS v roce 2030 odtáhne z její současné orbity a následně zajistí, aby shořela v naší atmosféře.

To ovšem nebude jednoduché. ISS je největším lidmi vyrobený objekt, který kdy kolem Země obíhal. Váží více než 400 000 kg a odborníci nepředpokládají, že shoří celá. Ve skutečnosti panují obavy, že některé její kusy by se mohly zřítit do obydlených oblastí. Jednou z hlavních priorit tak je toto riziko co možná nejvíce minimalizovat.

Levné to nebude

Zatímco podle dřívějších odhadů mělo zničení ISS stát cca 1 miliardu dolarů, nyní NASA prozradila, že její nejnovější kontrakt „má potenciální hodnotu 843 milionů dolarů“.

Jakmile ale bude US Deorbit Vehicle hotový, NASA ho převezme do svého vlastnictví a po celou dobu trvání mise ho bude provozovat sama. To mj. znamená, že výše uvedená částka představuje náklady pouze na jeho vývoj a výrobu.

Očekává se, že i tato deorbitální kosmická loď se po splnění svého úkolu rozpadne v atmosféře, tudíž jde o poměrně drahou „legraci“. NASA uvedla, že U.S. Deorbit Vehicle nebude založen na Starship, více detailů však neznáme.